Economia, sul 2023 pesa l’alluvione. Il valore aggiunto cresce dello 0,4%

Nel 2023 il valore aggiunto prodotto dall’economia ravennate è aumentato dello 0,4% rispetto al 2022 (chiuso a +3,5%), in misura inferiore (a causa dei tragici eventi alluvionali dello scorso mese di maggio) sia alla media italiana (+0,7%), sia al dato riferito all’Emilia-Romagna (+0,9%). Nello scorso anno l’export ravennate è calato del -10,6% ma nel 2024 è prevista una certa ripresa (stimata al +2,1%). Il valore aggiunto prodotto dall’industria ravennate ha subìto una flessione del -2,6% e nel 2024 riuscirà appena a tornare in terreno positivo (+0,5%).

Freneranno, con il venir meno del superbonus, nel 2024, le costruzioni (-1,9%). E se nel 2023 i servizi sono cresciuti del (+2,3%), nel 2024 la dinamica sarà ancora più lenta (+1,1%). Per il valore aggiunto dell’agricoltura, si prospetta per il 2023 una caduta del 7,5%, un trend negativo che proseguirà anche nel 2024 (-2,7%). Soffre anche l’artigianato manifatturiero (volumi produttivi a -2,4% nel 2023). I dati sono emersi dall’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna nella riunione di ieri del Tavolo sulle opportunità economiche e occupazionali tenutosi. Tra le principali preoccupazioni della Cdc, nonostante la vivace dinamica dei servizi, vi è l’indebolimento del ciclo manifatturiero. In valore assoluto e al netto dell’inflazione, la tendenza alla crescita, anche se molto più rallentata, continua nel 2023 (11,3 miliardi) e dovrebbe proseguire anche quest’anno, con il raggiungimento della soglia di 11,4 miliardi.

"Per ridare lavoro a chi lo ha perso e ai tanti giovani che lo cercano - ha detto il presidente della Cdc Giorgio Guberti - bisogna mettere l’impresa al centro di qualsiasi azione riformatrice, semplificando il quadro normativo e fiscale e lavorando con determinazione per combattere le inutili incrostazioni burocratiche che frenano i nostri imprenditori. Sarebbe inoltre fondamentale rendere operativa la Zona Logistica Semplificata nella nostra regione, attraverso l’emanazione da parte del Governo dei decreti attuativi oramai non più rinviabili". Sull’utilità di quest’ultima misura si è soffermato anche il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

Giorgio Costa