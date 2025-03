"Ecoquartiere a rischio cemento?". Per il Comune l’ipotesi è remota

Che ne sarà dell’ecoquartiere San Rocco? La novità degli ultimi giorni sulla colossale area alle porte di Faenza, lungo l’asse di via Ravegnana, è il suo essere stata messa all’asta: la procedura è parte della prassi cui ricorre il tribunale nel momento in cui un’impresa fallisce e i suoi beni entrano nelle disponibilità dell’autorità giudiziaria. "L’asta riguarda 9 lotti dei 13 edificabili facenti parte del progetto dell’ecoquartiere San Rocco – segnala Legambiente – che ebbe origine dalla partecipazione del Comune di Faenza al bando regionale ‘Contratti di quartiere’. Due lotti sono costituiti dai condomini già abitabili per i quali è prevista la messa all’asta di 68 appartamenti e 72 autorimesse; 11 lotti costituiscono l’attuale area non urbanizzata, in stato di completo abbandono. Sette di questi furono oggetto di progetti preliminari ed esecutivi elaborati da diversi studi di progettazione, e poi assegnati con bando pubblico alla società ‘San Rocco Faenza Case’ espressamente costituita nel 2007 per l’edificazione del quartiere. Sono questi sette lotti, per una superficie edificabile di circa 10 metri quadrati, l’oggetto dell’asta. Due di questi furono a più riprese oggetto di inizio lavori, con opere di fondazione ancora visibili". Legambiente lancia una sua proposta per scongiurare il rischio di una nuova colossale cementificazione: "È utopistico pensare che l’area possa essere acquisita dal Comune per farne un grande parco urbano, magari in parte adibito a produzioni ortofrutticole gestite da associazioni?" Nell’area in realtà esistono già degli orti sociali: "Sorgono su aree sin dall’inizio di proprietà del Comune, sulle quali le imprese coinvolte nella realizzazione dell’ecoquartiere avrebbero dovuto costruire immobili destinati a diventare beni pubblici, ma che non videro mai la luce", spiega l’assessore all’Urbanistica Luca Ortolani.

Quegli orti rimarranno realisticamente dove sono: le possibilità che il cantiere possa ripartire sono considerate da Palazzo Manfredi piuttosto esigue: l’eventuale urbanizzazione dell’area è infatti legata a importanti vincoli in termini di edilizia residenziale sociale, sia sul fronte dei canoni concordati che su quello delle porzioni di immobili che andrebbero cedute al Comune. Un boccone che poteva apparire digeribile nel periodo storico in cui la progettazione dell’ecoquartiere vide la luce, ma che oggi, quasi vent’anni dopo, scanditi da crisi dell’edilizia in successione una dopo l’altra, appare troppo cospicuo per essere appetibile per dei costruttori (senza contare che l’area sorge non lontana dal fronte dell’alluvione 2023, che devastò via Della Valle, distante in linea d’aria appena qualche centinaio di metri). Nulla impedirebbe ad un eventuale acquirente di chiedere al Comune di ridiscutere le condizioni cui è legata la possibilità di nuove urbanizzazioni, ma l’ipotesi richiederebbe un nuovo passaggio della questione sui banchi del consiglio comunale. Il fatto che una ripartenza del quartiere appaia oggi un’ipotesi remota non significa che quella porzione di periferia lungo via Ravegnana tornerà ad avere l’aspetto che si confà a una delle porte di accesso alla città: le fondamenta e lo scheletro della torre per il teleriscaldamento che sorgono dal nulla nel mezzo di quell’area è altamente probabile continuino a rimanere dove sono, come le migliaia di cantieri incompiuti di cui è costellata l’Italia. "Non li definirei ecomostri perché tecnicamente quelle costruzioni videro la luce in maniera del tutto legale – osserva Ortolani –, mentre il termine ecomostri viene generalmente utilizzato per le opere abusive. Ma comprendo l’obiezione che muove chi storce il naso davanti ai resti di quell’urbanizzazione: purtroppo ad oggi non esiste una norma che consenta al settore pubblico di intervenire per rimuovere una porzione di edificio rimasta abbandonata per anni o decenni. Sotto questo fronte tocca alla legislazione mettersi al passo con sensibilità che nel tempo sono mutate".

Filippo Donati