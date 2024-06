Edano Faccani festeggia alla Zalambani

Grande traguardo per Edano Faccani, ospite della Casa Residenza per anziani Zalambani di Sant’Alberto, che giovedì ha compiuto 101 anni. Una giornata di festa assieme ai figli Carla e Flavio, ai nipoti e ai suoi pronipoti. Edano è nato a Mandriole e ha fatto il contadino fin da piccolo. Nel gennaio del 1943 fu costretto ad arruolarsi ma solo per pochi mesi: tornato a casa per il funerale del fratello e data l’instabilità seguita all’armistizio dell’8 settembre, si rifiutò di tornare nell’esercito e disertò. L’anno dopo sposò la moglie Lina. Dopo essere rimasto vedovo si trasferì dalla figlia fino al 2021, quando entrò nella struttura. Il personale della Zalambani, nell’augurargli un felice compleanno, lo descrive con affetto: "Una persona solare, adora la compagnia femminile e, infatti, soggiorna in un angolo della struttura assieme a sue diverse amiche, ama scherzare e chiacchierare".