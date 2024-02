Edda al Cisim. Ma prima Asianoia

Stasera al Cisim di Lido Adriano si esibirà il cantautore Edda assieme alla sua band, i Semplici, per questa occasione schierata in trio con arrangiamenti rinnovati e una nuova setlist. In scaletta oltre ad alcune sorprese, anche i grandi classici che contraddistinguono la discografia di Edda unita ai brani dell’ultimo disco, ’Illusion’.

Edda nasce artisticamente alla fine degli anni ’80 come cantante dei Ritmo Tribale, band importante nel mondo del rock italiano, con cui ha realizzato cinque dischi di studio e tenuto centinaia di concerti.

Stasera in apertura ci sarà la band ravennate Asianoia che presenterà in anteprima tre nuovi singoli.

Le porte del locale di viale Parini apriranno alle ore 21 e l’inizio dei live è per le ore 21.50. Biglietti a 8 euro, info: 389-6697082.