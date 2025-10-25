Edi Giachi, l’ora dell’addio. Travolto sotto casa, via libera ai funerali

In seguito all’autopsia eseguita giovedì scorso, la procura ha disposto il nulla osta per la salma di Edi Giachi, il 70enne morto all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena quattro giorni dopo essere stato travolto da un’auto sotto casa sua a Porto Corsini. A questo punto dunque il funerale verrà celebrato a breve. Mentre per quanto riguarda l’esame autoptico, in attesa della relazione conclusiva del medico legale Dario Raniero, non è al momento emerso nulla di particolare.

Rimane intanto in custodia cautelare in carcere, come deciso dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Angela Scorza, il 37enne Carlo Piccolo, di origine partenopea ma residente nella località rivierasca e arrestato dai carabinieri a casa sua poco dopo l’accaduto. L’uomo deve ora rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Rischia anche la contestazione della premeditazione dato che si è recato sotto casa del 70enne, con l’obbiettivo in realtà di regolare i conti con il figlio 38enne di questi, prima con un gancio di quelli da roulotte e poi con una bottiglia piena di liquido infiammabile. Almeno sulla carta, la contestazione è dunque potenzialmente da ergastolo in caso di condanna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda è maturata giovedì 16 ottobre nel contesto di una lite foraggiata da vecchie frizioni tra il 37enne e il 38enne. In particolare il 37enne avrebbe prima telefonato al rivale per minacciarlo con frasi di questo tenore: "Ti sparo, ti brucio la macchina". Quindi poco dopo - erano circa le 20.30 - si sarebbe presentato sotto casa del rivale. "Ha suonato il campanello e ha iniziato a urlare, minacciando anche mio padre", aveva riferito il 38enne ai militari del Radiomobile subito arrivati sul posto. Quando la famiglia Giachi era scesa in strada, Piccolo avrebbe scagliato un gancio contro la loro vettura mandando così in frantumi il lunotto posteriore; poi era ripartito in auto. Pochi minuti dopo era tornato indietro con una bottiglietta piena di benzina per versarla attraverso il lunotto infranto nell’abitacolo dell’auto e soprattutto addosso al 70enne. Il 38enne aveva cercato invano di fermarlo con una catena. Il 37enne quindi era ripartito: però poi aveva frenato e aveva innestato la retromarcia travolgendo il 70enne da tergo. Davanti al gip l’arrestato aveva sostenuto di avere investito l’uomo involontariamente cercando di scappare da un’aggressione patita - a suo dire - a colpi di catena sull’auto. Le analisi di un video per ora rafforzano invece la versione accusatoria.