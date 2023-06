Edifici devastati e fango Faenza, lavoro senza sosta

Un immane lavoro è stato fatto, ma ancora tanto, tanto resta da fare. E ben lo sanno i volontari e gli uomini della Protezione civile ovunque al lavoro. E anche se in questi trenta giorni che ci separano dalla drammatica seranotte del 16 maggio, l’acqua è stata aspirata e le tonnellate di fango e rifiuti (in gran parte) rimossi, nei quartieri sommersi dall’inondazione le ferite ci sono ancora tutte e non sarà facile rimarginarle: ferite nelle abitazioni, negli appartamenti vuoti, negli infissi abbattuti, nelle case dichiarate inagibili, nelle centinaia di persone ancora sfollate, nei tanti esercizi commerciali devastati, nei parchi giochi dei bimbi ancora allagati, nei pezzi di verde sormontati dall’argilla seccata, nell’onnipresente grigio-marroncino della polvere, nelle strade che a ogni pioggia si allagano perché le fogne non ricevono, nei cortili e nelle cantine in cui la fanghiglia sembra autorigenerarsi, nei tanti inconvenienti casalinghi, come i campanelli che non funzionano e a ogni ingresso i biglietti forniscono numeri da contattare, per il postino come per gli amici.

Ferite sono anche le tante zone cittadine deserte nonostante orario e giorno di mercato, ferite sono anche la scomparsa dei mici e le decine, centinaia di appelli, con le loro foto, appesi ai pali dei cartelli stradali in città come in periferia, ferite è la speranza, attenuata, per un domani che appare indecifrabile e con due martellanti domande: accadrà ancora? Quando potremo rientrare a casa? Domande ripetute di bocca in bocca ogni giorno nella parte opposta della città, in via Risorgimento, al centro fieristico, base logistica della Protezione civile e luogo di distribuzione di generi alimentari e strumenti di pulizia ad alluvionati e sfollati, dove già alle cinque del mattino inizia la fila delle persone bisognose. E anche disperate. Un viaggio nelle zone di Faenza raggiunte un mese fa dalle acque limacciose del Marzeno e del Lamone restituisce realtà a macchia di leopardo a seconda degli edifici coinvolti, se risalenti o più recenti, soprattutto se di proprietà o in affitto, della loro ubicazione, perché la differenza di dieci metri ha spesso fatto la differenza: il quartiere che ancora in questi giorni presenta gravi problemi di agibilità è quello compreso fra via Renaccio e via Lapi. Qui il Lamone ha colpito forte perché ha rotto proprio lungo via Renaccio, e in certi punti l’acqua aveva superato i tre metri d’altezza. Quasi tutti gli appartamenti a piano terra sono disabitati, dai garage e dalle cantine ancora si tolgono tracce di fango, gli auto-spurghi sono al lavoro per ripulire i tombini delle fogne, la scuola dell’Infanzia ‘Il Girasole’ è ancora invasa da fango e detriti.

All’angolo di via Lapi con via Comerio è sempre attivo il centro di raccolta e ristoro per i volontari che qui sono attivissimi. Desolatamente chiuso il vicino centro commerciale Faenza Uno, chiusi perché devastati praticamente tutti gli esercizi di piazza Ferniani e di via Lapi. Prova a ripartire l’edicola, ancora circondata da fango e acqua che ristagnano nel parco sotto le mura. Analogamente disastrosa è la situazione dei condomini Acer in via Ponte Romano. Migliore la situazione nel centro storico, in corso Saffi, soprattutto nella parte più vicina alla piazza, ma verso il ponte gli esercizi commerciali sono ancora quasi tutti chiusi. Buona la situazione all’ex Orto Bertoni dove ridotte sono le tracce dell’inondazione (due in 15 giorni), a eccezione del parco Baden-Powell, sommerso da fango e acqua. Mentre è stata appena riaperta una piccolissima parte dell’area monumentale del cimitero. Ed è ancora un disastro via San Martino, nelle case al ponte Verde, al Poligono di Tiro a Segno e al mini-quartiere nell’area dell’ex fornace del Bersaglio dove tutti gli edifici stavolta sono stati raggiunti dalle acque del Marzeno. Qui di asciutto non c’è nulla, ovunque impera ancora il fango. Protezione civile e auto-spurghi sono in azione in Borgo (irraggiungibile dal centro per via della chiusura del ponte delle Grazie), nel quartiere di via Cimatti e strade adiacenti, sia per ripulire i tombini e fogne sia per pulire le strade con l’acqua.

Gran lavoro anche alla palestra Lucchesi. Ma tutti gli appartamenti al piano terra della quasi totalità dei condomini e delle case un po’ vetuste sono vuoti, porte e finestre spalancate, per permettere aerazione. Anche qui nessuna attività commerciale o artigianale, devastate dall’acqua, ha potuto riprendere; all’incrocio fra via Torretta e via Pellico dove i carabinieri furono immortalati mentre portavano in salvo a braccia alcune persone, i segni dell’inondazione sono evidenti nelle saracinesche sventrate della sede di un’impresa edile. E anche qui il campo da basket e il piccolo parco per bimbi sono scomparsi mentre il vicino parco Gatti è percorso da profondi canyon melmosi. Nel Borgotto appaiono ripuliti, e vuoti, gran parte dei palazzi di via Fratelli Bandiera, fronte all’argine ‘sorpassato’ con violenza dal Lamone e ora rinforzato; mentre sul retro e lungo via della Valle e via Chiarini i segni sono ancor più evidenti: staccionate divelte, mucchi di fango, inagibile l’asilo nido ‘il piccolo Principe’, disintegrato, e molti esercizi commerciali. Appena riaperta, ‘come segnale di ripresa’, la sede della Cgil. Sommerso dal fango che i bobcat stanno ora rimuovendo anche l’impianto di deferrizzazione dell’acquedotto comunale e una casa adiacente. Mentre il campo antistante è un acquitrino popolato di aironi.

Carlo Raggi