Edificio pericolante a Russi. Crollata una parte del tetto

Una parte del tetto di un palazzo in via Trieste, a Russi, è crollata nel pomeriggio di ieri (le due squadre di vigili del fuoco sono intervenute poco dopo le 16). Calcinacci e mattoni sono finiti in strada, per fortuna senza colpire né persone, né automobili. La strada infatti, trafficata, si trova in pieno centro a Russi. L’edificio è fatiscente da moltissimi anni; già in passato si erano verificati alcuni crolli. Un intervento di messa in sicurezza, di conseguenza, è quanto mai necessario. L’immobile in questione si trova proprio all’inizio di via Trieste - siamo all’altezza dei numeri civici 2 e 4 - ed è affiancato da altri edifici. La conseguenza più immediata del crollo di ieri pomeriggio è che via Trieste resterà chiusa per diversi giorni; già ieri il transito dei mezzi è stato interrotto. La misura è stata confermata per tutto il fine settimana, perché l’edificio è stato ritenuto pericolante. È facile capire che la sua messa in sicurezza non è una faccenda che potrà essere sbrigata in poco tempo, con disagi anzitutto per gli automobilisti. Ieri sul posto era presente anche un tecnico del Comune di Russi per le prime valutazioni del caso; i vigili del fuoco hanno provveduto a togliere dal tetto le parti ritenute a rischio.