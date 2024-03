Edizioni del Girasole, 60 anni di vita. E di libri

Sessant’anni di attività e un catalogo di circa 800 titoli sono un lusinghiero biglietto da visita delle Edizioni del Girasole nate nel 1964 da un’idea di Mario Lapucci. I primi titoli, però, uscirono come ’Edizioni della Rotonda’ ma ben presto Lapucci, come racconta l’attuale presidente delle edizioni Ivan Simonini, "si rese conto che la sua impresa avrebbe potuto spaziare in tutta la ‘varia’ e assunse quasi subito il definitivo nome di Edizioni del Girasole".

Dopo la morte di Lapucci la casa editrice è stata presieduta da Valeria Vicari, da Egle Primoni Lapucci e infine da Ivan Simonini, al quale preme sottolineare che il Girasole è la più antica casa editrice ravennate ancora in attività. Sfogliando il catalogo del Girasole si individuano due colonne editoriali portanti, ‘Archeologia-Mosaico Antico’ e ’Civiltà Romagnola’, quest’ultima rappresentata da autori del calibro di Francesco Serantini, Dante Arfelli e Francesco Fuschini. Fra i fiori all’occhiello del Girasole vanno ricordati il ’Vocabolario Romagnolo’ di Libero Ercolani (quattro edizioni) e ’La Romagna dei nomi’ di Tino Dalla Valle (otto edizioni). È del Girasole, inoltre, la prima edizione italiana dei ’ Radiodiscorsi’ di Ezra Pound (1988). Con un sorrisetto malizioso Simonini confessa che al Girasole "non dispiacciono i libri scomodi" e fra i tanti cita ’Nero Ravenna’ di Saturno Carnoli e Paolo Cavassini dove si sostiene che l’attentato in piazza del Popolo a Ettore Muti non fu opera di un anarchico ma di un altro potente gerarca. Altro libro scomodo è ’Trenta denari per Raul’ di Vincenzo Benini e Leo Porcari dove si contesta che Raul Gardini si sia suicidato. Alle edizioni del Girasole va infine il merito di aver riportato alla luce i mosaici d’età fascista del Palazzo del Mutilato rimasti coperti per oltre mezzo secolo e ripuliti ed esposti al pubblico per la prima volta nel 1994. La vicenda è raccontata nel volume ’Il salone dei mosaici’.

Una casa editrice ravennate non può ignorare Dante e infatti uno degli ultimi lavori è dedicato a ’I mosaici ravennati nella Divina Commedia’ a firma di Ivan Simonini che promosse, su idea di Libero Asioli, una kermesse dantesca mai organizzata in una Festa Nazionale dell’Unità e in presenza di Enrico Malato, più autorevole dantista italiano vivente.

Fra i progetti del futuro si sta lavorando per riprendere le pubblicazioni della storica rivista ’Felix Ravenn’” in occasione del 1500° anniversario della morte di Teodorico, avvenuta nell’agosto del 526. Un’altra perla da aggiungere al catalogo a beneficio degli studiosi.