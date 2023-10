Edoardo al pianoforte, fra Chopin e Ravel

’Giovani in Musica’, la rassegna curata dall’associazione ’Angelo Mariani’, torna a esibire sul palco della sala Corelli giovani pianisti. Alle 17 di oggi pomeriggio sul palco sarà Edoardo Riganti Fulginei (ore 17). Classe 2004, dal 2018 è allievo dell’Accademia di Imola dove studia con Riccardo Risaliti e Leonid Margarius. Ha vinto numerosi Concorsi tra i quali ’Città di Spoleto’, ’Rospigliosi Lamporecchio’, ’Ibla Grand Prize 2018’ che gli ha assegnato anche il premio speciale ’Bartok Kabalevsky Prokofiev’. Ha preso parte come solista in diverse manifestazioni, come Festival Dei 2 Mondi di Spoleto, Le Festival Opus Artis Paris, ’Concerto per l’Umbria’ tenutosi a Spoleto. Nel 2019 è stato in tournée negli Stati Uniti, dove a New York ha debuttato alla Carnegie Hall con successo. Nel 2020 ha tenuto una tournée in Asia suonando in Georgia, Thailandia, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Korea e Tokyo.

Alla sala Corelli oggi Riganti Fulginei eseguirà ’Le tombeau de Couperin (Elegia)’ di Maurice Ravel, suite per pianoforte composta fra il 1914 e il 1917 durante la prima guerra mondiale.

Seguirà ’Sonata n. 2 in si bemolle minore per pianoforte, op. 35’ di Fryderyk Chopin, scritta negli anni 1838-1839, celebre soprattutto per il terzo movimento, noto come ’Marcia funebre’. A chiudere il concerto sarà un’opera di Igor Stravinskij, ’Petruska Burlesque’ ossia la trascrizione per pianoforte eseguita dall’autore stesso del balletto omonimo scritto tra il 1910 e il 1911.

La riduzione per pianoforte solo, composta nel 1921, utilizza tre dei quattro quadri originali, appunto quelli dove la presenza del pianoforte è più marcata.