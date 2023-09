Edoardo morto in piscina a Mirabeach: "A 10 centimetri dalla salvezza sotto la postazione del bagnino"

Ravenna, 16 settembre 2023 – “Nei video il bimbo stava nuotando sul dorso e poteva essere arrivato vicinissimo al bordo della piscina, a dieci centimetri dalla salvezza, proprio sotto la postazione del bagnino". Lo ha affermato ieri mattina il prof Cesare Saccani, consulente del procuratore Daniele Barberini, in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Natalia Finzi, durante l’udienza del processo per la morte di Edoardo Bassani.

Il bimbo di Castrocaro Terme perse la vita a soli 4 anni nel pomeriggio del 19 giugno 2019 nella piscina ‘Laguna del Sol’ di Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia. Il docente di Impianti industriali e meccanici all’università di Bologna ieri mattina ha spiegato che, "esaminando gli atti del procedimento sulle caratteristiche tecniche dell’impianto, non ci sono stati elementi tecnici e strutturali nel funzionamento della piscina in relazione causale o diretta con l’evento". In buona sostanza il prof Saccani ha spiegato che la piscina è stata costruita a norma di legge, secondo lo schema classico.

La parola ieri mattina è poi passata a Riccardo Marcante, all’epoca dei fatti direttore generale e amministratore delegato di Mirabilandia, difeso dall’avvocato Luigi Scudieri, imputato nel processo insieme ai genitori di Edoardo, al bagnino cesenate all’epoca dei fatti neo-maggiorenne che si trovava più vicino al bimbo, alla direttrice operativa del parco e alla coordinatrice del servizio di salvataggio. Marcante ha spiegato di aver firmato la procedura operativa del parco ("ce n’erano circa 300 dall’apertura dei cancelli all’accesso alle varie aree"), elaborata dal Gruppo Parques Reunidos, di cui Mirabilandia fa parte, e recepita sulla base delle peculiarità del parco. Incalzato dalle domande degli avvocati, Marcante ha poi spiegato che per la piscina dove è morto Edoardo non c’è divieto di ingresso per i bambini piccoli più bassi di un metro e 10 (come per altre attrazioni quali le Montagne Russe) ma si raccomanda ai genitori di restare entro la distanza di un braccio da loro. E comunque "ai bagnini veniva detto che se un bambino piccolo entrava non accompagnato dai genitori andava mandato fuori". L’udienza è proseguita con l’escussione di altri consulenti. L’esperta di piscine Rossana Prola, per la difesa Marcante, ha parlato di regolamenti per arrivare alla conclusione che "da un punto di vista di rispetto delle leggi e delle norme, il parco è stato totalmente adempiente". Interpellata sulle cause della morte del piccolo Edoardo Prola ha affermato che "si può parlare di errore umano perché il bagnino non ha visto la situazione per troppo tempo e, in subordine, i genitori sarebbero dovuti essere a poca distanza dal figlio". Alla stessa conclusione è arrivato Roberto Cassai, altro consulente per le difese dei responsabili di Mirabilandia, esperto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha preceduto l’intervento del medico legale dottor Giuseppe Venturini. Il processo è stato infine rinviato a inizio ottobre per la discussione.