Educazione ai diritti umani L’esperienza col Teatro del Drago

Quest’anno a scuola abbiamo compreso l’importanza dei diritti umani attraverso uno strumento particolare: il teatro. Grazie al progetto “Experiential learning” finanziato dalla Fondazione del Monte, infatti, abbiamo partecipato a un’attività di teatro di figura, in cui si utilizzano gli oggetti per esprimersi. Il tema su cui abbiamo lavorato, guidati dagli esperti del Teatro del Drago, è quello dei diritti umani; il teatro si è rivelato uno strumento perfetto per rappresentarli: è capace di suscitare emozioni forti e trasmettere messaggi importanti. Durante gli incontri le esperte Roberta Colombo e Mariasole Brusa ci hanno proposto diversi esercizi che, inizialmente, potevano sembrare molto semplici o slegati dal tema dei Diritti umani, come lanciare in aria un telo di plastica per farlo cadere su di noi e lentamente scivolare a terra. In realtà sono esercizi complessi. Ci è stato poi chiesto di scegliere un diritto umano e un oggetto che lo rappresentasse: in base al diritto scelto dovevamo narrare una storia in prima persona, dal punto di vista dell’oggetto, una storia in cui il diritto venisse calpestato. Affrontare questo percorso non è stato facile, la cosa fondamentale era capire che il foglio di carta era più importante di noi: rappresentava il Diritto umano scelto.

Il laboratorio si è concluso con una breve esibizione all’interno del nostro istituto. Nella performance ogni alunno aveva un foglio di carta e doveva rappresentare, attraverso cinque posizioni del corpo, cinque “fermo immagine”, una storia legata al diritto umano che aveva scelto. Sono nate, per esempio, la storia di una ragazza malata, che in quanto donna non ha il diritto alle cure mediche, e la storia di un quaderno in cui il diritto all’istruzione viene negato. Molti di noi hanno scelto di raccontare il diritto al gioco e al tempo libero, forse perché durante il lockdown ne siamo stati privati. Attraverso quei cinque “fermo immagine” abbiamo imparato a comunicare in modo non verbale, ma soprattutto abbiamo potuto osservare i diritti umani da un nuovo punto di vista: non solo come una cosa importante, ma anche come un aspetto fondamentale della vita di tutti i giorni, grazie ai quali viviamo una vita serena e dignitosa. Sappiamo che non basta una rappresentazione teatrale per cambiare la situazione, però crediamo che grazie a questo percorso almeno qualcosa in noi sia cambiato, qualcosa che ha acceso la speranza in un futuro migliore, in cui le persone si rispettino. Un mondo migliore non è irraggiungibile, bisogna solo crederci.

Classe II A

Scuola media ‘Mattei’

di Marina di Ravenna

Prof.ssa Roberta Angelini