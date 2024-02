Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna promuove due incontri online informativi e formativi, dedicati a famiglie, insegnanti, educatori e a chiunque fosse interessato, sul tema dell’educazione al digitale.

Gli incontri sono previsti per lunedì 19 febbraio, dalle 18.30 alle 19.30 per il target 0-6 anni e dalle 20.30 alle 22.30 per il target 6-13 anni. Per ricevere il link di collegamento è necessario iscriversi sulla piattaforma https://forms.office.com/e/75tDjmg9hw.