Educazione finanziaria, a lezione con la Cassa di Ravenna

Il tema dell’educazione finanziaria continua ad appassionare studenti e studentesse anche in chiusura dell’anno scolastico: il ricco e articolato programma di lezioni promosso dalla Cassa di Ravenna in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), espressione dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), ha fatto tappa ieri mattina alla scuola secondaria di primo grado ‘San Vincenzo De’ Paoli’ di Ravenna diretta da Romano Valentini.

La classe II A, coordinata dalla professoressa Letizia Sirtoli, ha partecipato con grande interesse alla lezione tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca sul tema ‘Risparmio, pianificazione delle spese e gestione di un budget personale’, intervenendo spesso con curiosità ed interesse su temi che toccano da vicino ragazze e ragazzi anche di questa giovanissima età perché sono argomenti di vita quotidiana in famiglia, a scuola e nelle attività con compagni e compagne di scuola.

L’educazione finanziaria, oltre a essere diventata materia di insegnamento nel programmi didattici ufficiali da quest’anno, cattura facilmente l’interesse dei giovanissimi, fin dalla scuola primaria: per questo la Cassa ha promosso quest’anno circa cento ore di lezione in scuole di tutti gli ordini e gradi, nelle province di Ravenna, Bologna e Ferrara e, attraverso Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, anche ad Imola, Lucca e Firenze.

Gli studenti coinvolti sono stati complessivamente un migliaio dalle primarie ai licei, dagli istituti professionali fino all’università: la filiera virtuosa ha avuto quest’anno anche il prestigioso riconoscimento conquistato dagli studenti e studentesse dell’istituto Manfredi Tanari di Bologna che si è classificato tra le prime dieci scuole in Italia al concorso europeo ‘Conoscere la Borsa’. Intanto, Cassa Ravenna e Feduf stanno già lavorando ai programmi didattici per il 2025-2026, per informazioni si può contattare il numero 335-7269756.