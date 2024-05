Effetto Torri Hamon sul Festival: "Sponsorizzato da Eni, ignoratelo"

Nessuna partecipazione al Ravenna Festival sponsorizzato da Eni proprietario delle torri Hamon (nella foto) in area ex Sarom alle porte di Ravenna - rese celebri anche nel film di Michelangelo Antonioni ‘Deserto Rosso’ - ma abbattute nelle scorse settimane nonostante le molte proteste di cittadini e per decenni uno dei simboli della città. A chiederlo, attraverso una nota congiunta, sono state diverse associazioni - circolo ’Chico’ Mendes di Bologna, Rete Nazionale Lavoro Sicuro, Coordinamento Ravennate ’Per il Clima, Fuori dal Fossile’, Italia Nostra sezione di Ravenna, Potere al Popolo Ravenna, Ravenna in Comune, Collettivo La Comune - la quali hanno sottolineato come "numerose volte il maestro Muti ha fatto sentire la propria voce sui temi culturali di rilievo per il nostro Paese, ricevendo plauso e riconoscenza".

Tuttavia, argomentano le associazioni, "quando a essere censurate non sono le parole, ma straordinari manufatti del patrimonio industriale novecentesco che di Ravenna erano uno dei simboli identitari della modernità; quando, con un blitz di Pasqua, senza che sia stata mostrata una sola perizia, usando come carta da gabinetto il Piano Urbanistico Pug lungamente partecipato dai cittadini,votato dalla Giunta comunale e sottoscritto dal sindaco Miche del Pascale, anche il maestro si adegua al silenzio".

Quindi, proseguono le associazioni, "non una sola parola nemmeno da Cristina Mazzavillani Muti" sebbene "in passato si era espressa nettamente a favore della tutela".

Alla luce di ciò, "stanchi di effimere messe in scena, invitiamo tutti i cittadini che abbiano a cuore il patrimonio culturale materiale a dare un segnale forte e a disdegnare la partecipazione alla nuova edizione del Ravenna Festival, sorretto come sempre dai fondi Eni".