"Efficace se usato da tante persone"

"Io sono un guardiano in centro storico – racconta Vincenzo Palumbo che, a bordo della sua bici, indossa pantaloni da lavoro catarifrangenti – e per andare sul posto mi muovo prevalentemente in bici. La distanza non è poca perché abito ai margini della città, dietro alla Comet. Nonostante ciò, credo che Ravenna si giri molto bene in bicicletta. Avevo già sentito di applicazioni simili al progetto ’Bike to work’ della Regione, cioè che pagano qualche centesimo per ogni chilometro in bicicletta, ma personalmente non sono interessato. In linea generale, però, credo che per avere un impatto reale sia necessario che lo usino molte persone. Altrimenti, rimane più un manifesto che una misura concreta".