Ego Design, la casa non ha segreti

Ego Design, attivo dal 1999 e specializzato in studi di progettazione d’interni con fornitura arredamenti e materiali necessari, è a Massa Lombarda, in via Monte Grappa. Effettua anche manutenzioni e ristrutturazioni. Viktor Nechyporenko è il titolare: "Siamo specializzati nella progettazione degli interni della casa e nella consulenza per acquisto di arredamenti. Offriamo un servizio completo di consulenza e vendita di mobili di design, pensato per chi cerca soluzioni d’arredo che uniscano estetica e funzionalità. Ogni pezzo della nostra selezione è scelto con cura per garantire la massima qualità dei materiali e l’originalità del design. Che si stia arredando un nuovo ambiente o si stia rinnovando uno spazio esistente, i nostri esperti sono a disposizione per aiutare i clienti a scegliere i mobili più adatti alle esigenze, e per guidarli in ogni fase del processo, dalla progettazione all’installazione. Trasformiamo lo spazio a disposizione in un’opera d’arte abitabile".

Consulenza per arredamenti, design d’interni; mobili da cucina su misura; mobili per zona giorno-Living; mobili per zona notte-guardaroba; complementi d’arredo e oggetti d’autore; montaggio di arredamenti e assistenza post vendita. Ecco cos’è Ego Design. "Dall’analisi preliminare, con lo sviluppo dei singoli ambienti, all’esecuzione dell’opera con progettazione e direzione lavori, il nostro lavoro è ‘chiavi in mano’ per rinnovo ville di lusso e storiche o di architettura moderna, ma anche case ed appartamenti, oppure semplicemente per il rinnovo dell’arredamento con particolare attenzione ai dettagli e alla qualità del prodotti. Realizziamo progetti di architettura e consulenza specialistica nella scelta dei materiali e dei colori, nella disposizione dell’arredamento, fino alla cura dell’immagine e del design project. Realizziamo anche spazi abitativi privati, residenziali, commerciali e pubblici, sfruttando competenza, esperienza e passione per architettura e design. Ai nostri clienti forniamo pezzi esclusivi, vere e proprie icone di design, alcune delle quali sono oggi esposte in importanti musei, dalla Triennale di Milano con il suo ‘Design museum’, al Moma di New York".

Viktor Nechyporenko, imprenditore designer d’interni, amante del design e collezionista di pezzi limited edition, dal 1990 diffonde la cultura del design, compiendo un’accurata ricerca e selezione di prodotti e complementi d’arredo dei migliori marchi.

"Su commissione, ci adoperiamo anche nella ricerca di arredi vintage di pezzi storici e ‘limited edition’. Forniamo supporto agli architetti e agli studi di progettazione, elaborando preventivi e gestendo tutti gli aspetti logistici, dalla consegna delle merci al montaggio dei prodotti".

Ego Design furniture arreda dal 1999 per soddisfare le esigenze dei propri clienti, realizzando accuratamente ambienti funzionali e di design: "L’azienda – ha aggiunto Viktor Nechyporenko – si distingue per la professionalità e per le competenze nell’ambito della progettazione e realizzazione d’interni, nella consulenza e nell’inserimento di arredi e oggetti di design. Una storicità, la nostra, che si pone come base dei valori per i quali siamo riconosciuti oggi nel mondo della progettazione d’interni con fornitura di arredamenti. Per noi, la ricerca dell’eccellenza avviene senza compromessi".