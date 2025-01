El Trio e i musicanti di S.Crispino

El Trio e i Musicanti di San Crispino saranno i protagonisti del venerdì sera proposto dal teatro Socjale di Piangipane,

Uniti da un’amicizia di vecchia data e dalla passione per il blues, gospel blues e funk, Mecco Guidi (all’organo hammond, già al fianco di Mario Biondi e Raphael Gualazzi), Nicola Peruch (tastiere, ha suonato con Zucchero e Cesare Cremonini) e Matteo Monti (batteria, anche lui già visto a fianco di Cesare Cremonini) hanno creato ’El Trio’: un progetto che tra composizioni originali e classici rivisitati esplora il mondo del gospel blues fino a spingersi nel funk e nel rhythm and blues. Ospiti della serata saranno i Musicanti di San Crispino (nella foto) che con la loro travolgente energia si inseriranno nelle composizioni del trio per far scatenare tutto il Socjale. Inizio concerto alle 21.30.