"Elementari, per l’Ausl le aule sono a posto"

L’Amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno risponde alle segnalazioni relative alla presenza di muffa e umidità alle scuole elementari, riaperte a settembre dopo la chiusura imposta dall’alluvione del maggio 2023. Le condizioni, lamentate dai genitori, erano state raccolte dai consiglieri del gruppo ‘La Torre Civica’ che avevano rivolto al sindaco Riccardo Sabadini un’interrogazione per far attivare ulteriori controlli e organizzare in tempi brevi un consiglio comunale dedicato e aperto anche ai rappresentanti dei genitori degli alunni e ai tecnici dell’Ausl.

"La scuola primaria di Sant’Agata sul Santerno è un edificio del 1929 e durante l’ alluvione del 2023 ha avuto un ingresso di circa 10-15 cm di acqua – spiega l’Amministrazione in una nota diramata –. Appena venuta a conoscenza della segnalazione di cattivi odori da parte di alcuni genitori, l’Amministrazione ha immediatamente contattato l’Ausl della Romagna, che il 30 settembre 2024 ha effettuato i necessari rilievi per verificare temperatura e pressione, unitamente a controlli visivi in tutti i locali, dove non sono state riscontrate né muffe, né macchie di umidità". "L’Ausl – si legge ancora nella nota – ha confermato che non è presente alcuna criticità e che non ci sono controindicazioni all’utilizzo degli ambienti scolastici, come riferito anche alla dirigenza scolastica, al corpo docenti e ai rappresentanti dei genitori. Durante l’incontro di restituzione del verbale di Ausl, l’Amministrazione si è resa disponibile ad adottare qualsiasi provvedimento atto a migliorare l’ambiente scolastico. In quest’ottica ogni classe è stata dotata di un deumidificatore, che contribuisce a diminuire la percentuale di umidità all’interno delle aule e che viene messo in funzione ogni pomeriggio quando gli alunni escono da scuola e spenti solo la mattina seguente". I risultati pare siano arrivati ed abbiano rasserenato i genitori. "Dopo questo intervento è stato segnalato da diversi di loro un netto miglioramento in merito ai cattivi odori. L’Amministrazione, unitamente alla dirigenza scolastica e all’Ausl – conclude la nota – resta comunque a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e per qualsiasi intervento si rendesse effettivamente necessario, per garantire in via prioritaria il benessere degli studenti".

