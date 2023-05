‘Elementi’, riecco i suoni della natura tra residenze d’artista e concerti

Dal 4 giugno al 13 agosto 2023 torna, con la sua quarta edizione, ‘Elementi’, la rassegna di musica contemporanea itinerante, ideata dalle associazioni Mu e Magma nel 2020. Quest’anno la rassegna espande il proprio format con dodici spettacoli performativi in sette giornate, due residenze d’artista, una mostra di arte pubblica e un film documentario, un laboratorio di danza e arti performative e la presentazione di una guida.

Si parte domenica 4 giugno alla salina di Cervia per una doppia esibizione: Li Yilei, artista sonora e visiva di origine cinese, presenterà ‘Tacit, Act II’; il musicista Erwan Keravec eseguirà invece il suo progetto ‘Urban Pipes’, che mira a dimostrare l’universalità della cornamusa francese. Venerdì 23 giugno il bosco urbano di Conselice ospiterà una performance acustica di Francesco Toninelli e Maria Valentina Chirico, che presenteranno progetto ‘Enkidu, Ártemis’: tra poesia sonora e strumenti tradizionali e moderni. Venerdì 7 luglio il parco di villa Orestina di Faenza vedrà esibirsi Heith, accompagnato da Leonardo Rubboli e Jacopo Battaglia. Seguirà il dj set di Carolina Martines. Venerdì 14 luglio, all’aeroporto Baracca Ctm (Cæcilie Trier) e Puce Mary (Frederikke Hoffmeier) offriranno una varietà di sonorità contemporanee elettroniche. Chiude la serata il dj set degli artisti tundra e Matteo Coffetti. Domenica 30 luglio, si torna alla salina di Cervia per il live di Perila, una giovane artista russa con base a Berlino. Gran finale domenica 13 agosto, alla Casa del Diavolo e dell’Agnese ad Alfonsine con la performance live a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set di Japan Blues e The Dengie Hundred. Ingresso gratuito.