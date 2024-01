Elena Bucci e il suo ‘Canto alle vie infinite’

Con ‘Canto alle vite infinite’, l’attrice e regista Elena Bucci è protagonista assoluta stasera alle 20.30 (biglietti a 15 euro), al teatro Rossini di Lugo dove inizia la rassegna ‘In scena alle Pescherie’. Lo spettacolo è un tributo alla natura, ai luoghi cari della Romagna, colpiti dall’alluvione, in cui rivivono donne, uomini, storie e leggende.

Bucci, come nasce l’idea dello spettacolo?

"È un processo naturale che ha radici molto lontane. Da sempre ho adorato immergermi nelle vite degli altri e dare voce, attraverso il teatro, a coloro che la storia spesso non ascolta e non racconta. Fin dal mio primo spettacolo dedicato al racconto in musica, quasi fossero ballate, del romanzo che vedo nelle vite degli altri, ‘Autobiografie di ignoti’, ho sentito questa forte esigenza, che mi spinge anche a lavorare con i musicisti passando dalla scrittura all’improvvisazione e viceversa".

Quali sono i personaggi di cui parla in questo nuovo lavoro?

"In questo frangente si sono risvegliati fantasmi antichi, donne e uomini le cui facce, modi e fatti si sono impressi nella mia immaginazione fin da bambina. E parlano anche persone antiche che ho incontrato ora. Mi piace ascoltare la memoria distillata nel tempo delle persone che hanno molto vissuto e che spesso nessuno ascolta e molti accantonano come inutili. Così come mi piace portare in teatro i tanti luoghi della Romagna e non solo".

Può fare qualche esempio?

"Dal Mausoleo di Teodorico alle gravine di Puglia, sono tantissimi i luoghi che dovrebbero essere valorizzati e che mi paiono invece spesso trascurati e dimenticati".

Anche se lo spettacolo ha la forma del monologo, in realtà non è mai sola in scena…

"No. Accanto a me c’è Christian Ravaglioli che suona dal vivo. Nella sua musica originale ha saputo miscelare la nostra più antica tradizione con le visioni e i suoni della contemporaneità. Il nostro reciproco ascolto è un dialogo continuo, come sono dialoghi ininterrotti quelli con le luci di Loredana Oddone che crea spazi e luoghi e con la drammaturgia sonora di Raffaele Bassetti che connette tutti noi".

Com’è nata la collaborazione con Ravaglioli?

"Con lui ho già condiviso lo spettacolo ‘L’anima buona’ del Sezuan, bloccato dalla pandemia al suo debutto al Piccolo Teatro di Milano. Christian ha debuttato nella musica proprio nel paese dove sono nata, con i Canterini Romagnoli, a Russi, paese nel quale dopo anni di lavoro nei più grandi teatri d’Italia sono tornata per ritrovare la mia storia. Lavorando insieme ci ispiriamo a vicenda, condividendo la passione per la nostra terra e la curiosità verso le vite degli altri e verso il mondo".

Prossimi impegni?

"Porterò a Parigi e a Venezia ‘Non sentire il male’ e ‘Rivoluzione Duse’, i miei due spettacoli su Eleonora Duse. Debutterò inoltre con la mia compagnia in ‘La casa dei Rosmer’ di Ibsen".

Roberta Bezzi