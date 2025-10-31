Elena, l’estetista delle donne: “Così aiuto quelle operate di tumore al seno”

Ravenna, 31 ottobre 2025 – Aiutare gratuitamente le donne che sono state operate di tumore al seno, perché il loro corpo torni ad essere come prima. È il progetto di Elena Rogozina, titolare del centro Milen Beauty di via De Sanctis a Ravenna, che prevede la ricostruzione dell’areola attorno al capezzolo nei seni che hanno subito una mastectomia.

L’aiuto alle pazienti oncologiche dopo l’esperienza di una sua cara amica

“Un anno fa – racconta Rogozina – una mia carissima amica è stata operata e non aveva più l’areola in uno dei due seni. Questa condizione la faceva stare male, si sentiva brutta, così ha deciso di venire da me, mi ha chiesto se potevo aiutarla. Io lo faccio da anni, ma l’idea di poter offrire questa possibilità alle pazienti oncologiche mi è venuta dopo l’esperienza vissuta dalla mia amica”.

"Ho seguito corsi all’estero: credo sia giusto aiutare chi ha bisogno e lo farò gratis”

Spiega: “Ho deciso di approfondire ulteriormente la pratica, ho seguito corsi anche all’estero, compreso un master internazionale in Bielorussia con una massima esperta di questo tipo di ricostruzione attraverso il tatuaggio. Lì ho conosciuto anche due giovani donne, modelle, che avevano subito l’intervento. All’idea della ricostruzione piangevano per la felicità, non riuscivano a parlare dall’emozione. Credo sia giusto aiutare chi ha sofferto e vorrei farlo gratuitamente”.

La tecnica di dermopigmentazione: quante sedute sono necessarie

Questa tecnica, di dermopigmentazione, consente di ricostruire l’areola e anche il capezzolo tridimensionale. Sono necessarie di solito tre sedute, a distanza l’una dall’altra, ed è una pratica comunque costosa.

Una tecnica leggera e non invasiva ma ci vuole il consenso del medico

“È una tecnica leggera – continua Elena Rogozina – e non invasiva, ma da effettuare con il consenso del medico. Mi è capitato che il chirurgo chiedesse di aspettare perché il seno non era ancora nelle condizioni adatte per la ricostruzione dell’areola, e abbiamo rimandato. Quasi sempre sono sufficienti tre sedute, in condizioni normali il costo base della prima è di circa 450, 500 euro, per le altre è di 150, 200 euro l’una. Ma questi sono i prezzi di partenza, si può pagare anche di più, dipende dal tipo di lavoro e dalle difficoltà. Ricordo che la mia amica, dopo la ricostruzione, è tornata dal medico per un controllo e lui le ha detto che era un lavoro ben fatto”.

Elena è anche campionessa di trucco permanente

Elena Rogozina, di origine russa, è nata in Kazakistan e dal 2014 vive a Ravenna. Da sempre lavora nel campo dell’estetica avanzata ed è anche campionessa italiana di trucco permanente. “Non credo – conclude – si possa capire come si sente una donna che deve affrontare un tumore al seno. Ho raccolto le esperienze anche di tante ragazze giovani e del loro grande dolore. Guarire è fondamentale, ma è importante anche avere il proprio corpo integro, come era prima dell’intervento”.