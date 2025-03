"Eleonora Zanolli sarà la vicesindaca"

Eleonora Zanolli, esponente di Forza Italia, avvocato del foro di Ravenna, è il nome nuovo uscito pubblicamente ieri dalle grandi manovre del centrodestra, in vista delle elezioni della prossima primavera. Sarà lei la candidata dell’opposizione alla carica di vice sindaco. "Stiamo elaborando un programma serio, in grado di rappresentare il rinnovamento che auspichiamo. La parola chiave è ‘passione’, la stessa che abbiamo usato nel nostro slogan. Con questo approccio, tre anni fa, mi sono avvicinata alla politica e alle amministrative. Da quella esperienza, straordinaria e travolgente, è esplosa questa energia e questo trasporto per l’idea politica, che mi hanno spinto a scendere in campo. Cosa ci aspettiamo? Tanta energia, appunto, e tanto coinvolgimento".

Zanolli affiancherà e supporterà Nicola Grandi che, invece, correrà per la carica di ‘primo cittadino’ in quota Fratelli d’Italia. Come noto, la coalizione, di cui fa parte anche Italia Viva di Filippo Donati, non è omnicomprensiva del centrodestra. Lista per Ravenna di Alvaro Ancisi, Lega e Popolo della Famiglia, hanno deciso di correre da soli. L’ultimo tassello rimasto fuori è la Pigna. Che, a strettissimo giro, dovrà decidere se correre o meno il rischio dell’esclusione per via dello sbarramento del 3%. Proprio la lista civica di Veronica Verlicchi è stata evocata nel corso della conferenza stampa di ieri. L’appello, o meglio l’auspicio all’unità, sollecitato dai rappresentanti politici presenti – la senatrice Marta Farolfi e il segretario provinciale Alberto Ferrero, per Fdi; l’onorevole Rosaria Tassinari, col segretario provinciale Fabrizio Dore, per Fi – è stato commentato da Grandi con un sorriso beneaugurante: "Stiamo parlando con la Pigna. Diciamo che ci sono 50 possibilità su 100 che la coalizione si possa allargare". Praticamente impossibile invece che Alvaro Ancisi – candidato sindaco di Lpr, Lega e Pdf – torni sui propri passi, come del resto lo stesso Grandi ha spiegato ("Ho parlato con Ancisi, ma il percorso è difficile da smontare") e come ha ribadito Donati ("Per un tecnicismo politico, la coalizione di Ancisi non è presente"). Fuor di metafora, e al di là del risiko delle alleanze, il quadro strategico di candidature e coalizioni sta emergendo in queste ore in maniera sempre più vicina alla versione definitiva.