Elettricista restò ustionato, risarcito con 100mila euro

Ravenna, 14 febbraio 2024 – L’esplosione del quadro elettrico, poi l’incendio che finì per investirlo, gli provocarono ustioni sul 70% del corpo, di cui porta ancora i segni. Per quell’infortunio sul lavoro, del quale un giovane elettricista rimase vittima ormai cinque anni fa mentre effettuava lavori nella ditta Resin Plast di Fornace Zarattini, ieri il giudice Cosumo Pedullà ha definito le responsabilità nel processo di primo grado: condanna a otto mesi (il Pm ne chiedeva 9), per l’accusa di lesioni colpose gravissime, all’allora legale rappresentante della Revin Plast, difeso dagli avvocati Corrado Dones e Antonio Baldacci. Assolto, in linea con le richieste della Procura, il titolare della Biesse Sistemi di cui il tecnico era alle dipendenze, tutelato dagli avvocati Ermanno Cicognani e Gianluca Alni.

All’elettricista oggi 30enne, parte civile con l’avvocato Andrea Ciani, e ai familiari (tutelati dall’avvocato Alessandra Longiardi) è stata riconosciuta una provvisionale di 100mila euro, oltre ai danni da liquidare in sede civile. Quel pomeriggio del 15 marzo 2019 il tecnico era intervenuto presso l’impianto Resin Plast per esaminare un interruttore difettoso sul quadro elettrico di un turbomiscelatore. Dopo aver smontato, con un cacciavite, il pannello cieco sopra l’interruttore, fu investito dallo scoppio. La Procura vedeva una condotta colposa nella pregressa manomissione del quadro in quanto l’interruttore originario era stato sostituito da personale non qualificato e non a regola d’arte, con conseguente surriscaldamento dei contatti e scioglimento del materiale plastico isolante. Il tecnico aveva spiegato che, una volta arrivato davanti al quadro elettrico, accompagnato da un altro manutentore, il pannello era già stato smontato. Parlò di "un polo dell’alimentazione sciolto" e che "non c’erano calotte di protezione sui bulloni". A quel punto inviò un messaggio al proprio responsabile, ironizzando sul fatto che non si trattava di un fusibile saltato, come i due avevano ipotizzato al momento della richiesta di intervento. "Subito mi chiamò dicendomi di non toccare niente e che occorreva sostituire l’interruttore. Mi limitai a scattare foto". Alla Resin Plast gli dissero che "l’interruttore in precedenza sostituito era sottodimensionato e ne serviva uno di taglio superiore". A quel punto smontò il pannello soprastante "per vedere la misura dei cablaggi e capire se servivano cavi più grossi", quando si ritrovò a terra avvolto dalle fiamme, spente con stracci e acqua dagli altri operai presenti.

l. p.