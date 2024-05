Elettricità, addio al mercato tutelato, le novità

Il mercato tutelato è un sistema in cui il prezzo dell’energia elettrica in pratica è stabilito dal Governo tramite Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Dopo la proroga recentemente decisa da Arera, il mercato tutelato dell’elettricità terminerà alla fine del prossimo mese di giugno, e a partire dal 1° luglio 2024, questo sistema, che già dallo scorso anno non è più disponibile per le piccole imprese, non sarà più disponibile nemmeno per le famiglie.

Ovvio che anche per l’energia elettrica tornino i dubbi che già sono stati vissuti per quanto riguarda il gas. Cosa succederà dopo? Le famiglie saranno chiamate a scegliere un fornitore nel mercato libero, dove i prezzi sono stabiliti dalle compagnie energetiche. Cosa succederà se non si fa nulla? Se non si sceglie un fornitore del mercato libero, si passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG). Il prezzo del STG è stabilito da Arera mentre il fornitore sarà quello che ha vinto l’asta per la zona interessata. Per la provincia di Ravenna il fornitore aggiudicatario è risultato Hera Comm S.p.A. Cosa devono fare le famiglie? Sicuramente è importante iniziare a informarsi: c’è tempo fino al 30 giugno per scegliere un fornitore del mercato libero, ma è meglio farlo per tempo. Per aiutare nella valutazione delle opportunità e i rischi del mercato libero, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un incontro con il Consorzio CEnPI - Confartigianato Energia Per le Imprese, in programma il il 9 maggio, alle 18, presso la propria sede di Viale Berlinguer, 8 a Ravenna. All’incontro, aperto a tutti, interverranno Tiziano Samorè, Segretario provinciale Confartigianato, Carlo Piccinato, Direttore del Comitato Tecnico CEnPI e Giulio Di Ticco, responsabile Servizio Energia Confartigianato della provincia di Ravenna. Sarà possibile partecipare anche in modalità videoconferenza, utilizzando il link pubblicato sul sito www.confartigianato.ra.it