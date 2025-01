"Elettrico di nicchia, l’usato è attrattivo"

Adolfo Cosentino De Stefani (nella foto con i nipoti Andrea e Luca Barbera), ex presidente nazionale di Federauto, è il titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia.

De Stefani, come si può definire il mercato dell’auto del 2024? "Il 2024 è stato contraddistinto da una notevole pressione per poter raggiungere l’immatricolato del 2023, quindi ha evidenziato che il mercato Italia, con gli attuali prezzi delle autovetture, non possa essere superiore a 1.600.000 nuove immatricolazioni anno".

Quali sono i modelli di successo? "Per quanto riguarda i nostri marchi, sicuramente tutti i modelli delle gamme Dacia ed MG, particolarmente apprezzate per l’ottimo rapporto qualità prezzo. E poi, Gla per Mercedes-Benz".

Cosa si prevede per il 2025? "Mi aspetto un mercato con performance in leggero calo rispetto al 2024".

Come giudica il mercato dell’elettrico che avrebbe dovuto fornire dati e cifre ‘importanti’? "Resta un mercato di nicchia e, senza incentivi, appunto importanti, non può avere possibilità di sviluppo, anche se poi, tutti i marchi offrono ormai un discreto numero di modelli Bev".

In una tale situazione, che ruolo può giocare l’usato? "L’usato continua ad avere una certa attrattività, in modo particolare per le vetture con meno di 5 anni di vita. Proprio in conseguenza dell’impennata dei prezzi del nuovo, un buon usato è sempre una opzione interessante".