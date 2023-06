"Elettrodomestici e mobili per la mia città"

Il legame con le radici non si scorda. Appena sentita la notizia dell’alluvione che il mese scorso ha travolto anche la sua città di origine, Lugo, Maria Aurelia Venturini non ci ha pensato due volte a coinvolgere la comunità di Castello di Fiemme, in Trentino, dove si è stabilita da anni col marito Alessandro, nel progetto di solidarietà lanciato in aiuto delle famiglie in difficoltà. Così il 27 maggio scorso, con un furgone reso disponibile gratuitamente da un amico della coppia che ha coperto anche le spese del viaggio, Venturini e il marito hanno raggiunto il quartiere di Lugo Est, dove la donna è cresciuta e nel quale vivono ancora i familiari, e distribuito gli elettrodomestici e i mobili donati dagli abitanti delle valli di Fiemme e di Fassa.

Le donazioni sono avvenute in modo mirato. Grazie ai contatti ancora presenti nella zona, Venturini ha individuato sia le famiglie sia le loro necessità. Il progetto di solidarietà lanciato ha permesso di convogliare parte delle risorse anche a supporto dei progetti avviati dalla Parrocchia della Collegiata. "Un’emozione incredibile – racconta Maria Aurelia Venturini –. Questo è il sentimento principale. Leggere nei volti, negli occhi e nelle parole degli amici Lughesi tanta gratitudine per il nostro gesto di solidarietà vera, concreta e soprattutto mirata alle loro necessità del momento, è stato impagabile. Personalmente posso solo ringraziare tutti gli abitanti delle valli di Fiemme e Fassa che hanno contribuito con cuore immenso alla realizzazione di questo piccolo grande gesto di solidarietà". L’iniziativa si è avvalsa del supporto anche di tanti amici e associazioni di entrambe le valli. "Un ringraziamento particolare – sottolinea Venturini – va al nostro amico Andrea Piazzi, che ci ha messo a disposizione un suo furgone e i costi del viaggio, alla parrocchia di Castello di Fiemme che ci ha lasciato collocare in canonica tutto il materiale, al mio braccio destro organizzativo Rita Gallavoti. Ringrazio tantissimo anche i pompieri, gli alpini, le associazioni e tutti gli amici che mi hanno offerto con affetto e tanta disponibilità il loro aiuto".

Alla voce di Venturini si uniscono quelle di tutti coloro che hanno ricevuto i materiali e di Don Leo, parroco della Colleggiata. "Cara Lela – le ha scritto – voglio ringraziare i vostri operati, i vostri gesti e i vostri aiuti concreti fatti con amore per la tragica alluvione che ha colpito Lugo e zone limitrofe. Grazie a una fitta rete di aiuti stiamo cercando di aiutare il più possibile tutti. Grazie davvero da parte di tutti noi".

Monia Savioli