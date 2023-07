Elettrodomestici per gli alluvionati dal Lions club

Sono sedici, fra frigoriferi e lavatrici, gli elettrodomestici che il Lions club di Lugo , presieduto dall’avvocato Guido Rosi Bernardini, ha donato alle tre parrocchie del centro di Lugo, Colleggiata, San Giacomo e San Francesco da Paola. Tramite le parrocchie, gli elettrodomestici saranno distribuiti a famiglie di Lugo e Sant’Agata sul Santerno, messe difficoltà dall’alluvione. L’acquisto è stato fatto dal Lions club di Lugo con l’aiuto di altri Lions club italiani. "Un grazie va quindi ai club Arimunus Montefeltro, Lodi Quadrifoglio, Reggio Emilia Tricolore, Milano Borromeo, Unione Lions Golfisti Italiani, Tradate Seprio e Lions Club Schio – ha sottolineato il presidente dei Lions lughesi –. Le nostre attività in favore degli alluvionati non finiscono qui. Continueremo per sostenere, attraverso un progetto mirato, un’attività lughese particolarmente significativa per la città: la cartolibreria Alfa Beta". La consegna degli elettrodomestici ai rappresentanti delle tre parrocchie si è svolta nella sede dell’associazione Il Melograno dove sono stati temporaneamente collocati gli elettrodomestici. Nelle scorse settimane, il Lions club di Lugo, con i club Lions del Modenese, è stato protagonista di un’altra importante iniziativa a favore della scuola di musica Malerbi alla quale sono stati donati degli strumenti musicali in sostituzione di quelli compromessi dall’alluvione.

Monia Savioli