Elevel, gli ’artigiani-multimediali’

Dalla fisica teorica alla tecnologia digitale, dai laboratori di ricerca statunitensi al cuore pulsante dell’innovazione. È questa la traiettoria del dottor Alberto Zannoni, fondatore e amministratore unico di Elevel, azienda ravennate che, da oltre vent’anni, sviluppa soluzioni software e progetti digitali su misura per imprese e istituzioni. Dopo la laurea con il massimo dei voti in Fisica Teorica all’Università di Bologna, Zannoni ha svolto attività di ricerca negli Stati Uniti, al National institute of standards and technology (Nist), nel gruppo del premio Nobel per la Fisica Bill Phillips, dedicandosi allo sviluppo di software scientifici. "Gli anni americani – ha raccontato Zannoni – sono stati una palestra straordinaria, lì ho imparato quanto la curiosità e il rigore scientifico possano convivere con la creatività. Elevel nasce proprio da questa sintesi: coniugare scienza e comunicazione, codice e visione".

Fondata nel 2001, Elevel è oggi una realtà consolidata nel panorama dell’Information & communication technology: "L’azienda – ha proseguito Zannoni – si distingue per una filosofia produttiva unica: essere ‘artigiani multimediali’. Tutti i progetti, dai siti web ai software gestionali, dalle piattaforme e-commerce alle applicazioni cloud, vengono realizzati internamente, con tecnologie proprietarie. Non rivendiamo soluzioni standard, produciamo noi stessi i gestionali che governano i siti e i software dei nostri clienti, fornendo progetti costruiti sulle reali esigenze delle imprese".

Le linee di attività spaziano dal web design alla produzione software, fino alla comunicazione digitale integrata. Il gruppo ha creato nel tempo brand e piattaforme riconosciute: Mailmaster, per l’e-mail marketing professionale; VR Events, un rete di portali di promozione territoriale come ViviRavenna e ViviRomagna; Digital Sport, suite dedicata alla gestione di centri sportivi e società multisport; Docall, software innovativo per la medicina del lavoro, adottato da poliambulatori e grandi aziende; nonché Eswt, l’Accademy interna che forma aziende e professionisti sulle nuove frontiere del digital marketing. Ogni progetto nasce da ricerca e sviluppo costanti, che fanno di Elevel un partner tecnologico strategico per le imprese.

Le soluzioni spaziano dai Crm alle piattaforme di gestione aziendale web-based Cms, fino a sistemi per la localizzazione Gps, al data tracking, l’e-commerce e la business intelligence. L’obiettivo è sempre mettere il web al servizio dei processi comunicativi e produttivi, migliorando l’efficienza e la competitività dei clienti.

Nel tempo, Elevel ha costruito una rete di collaborazioni che vanno dalle Pmi locali, a grandi gruppi nazionali, operando in settori diversi, dal medicale all’industriale, dal turismo alla formazione, ma sempre con lo stesso denominatore: innovazione e qualità made in Italy. "Oggi – ha concluso Zannoni – la sfida è far dialogare l’impresa tradizionale con la trasformazione digitale. Il nostro compito è ascoltare, analizzare e creare strumenti che rendano le aziende più forti, più connesse e più consapevoli del proprio valore".

Da Ravenna, Elevel continua a crescere, unendo scienza, tecnologia e creatività: un ponte ideale tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.