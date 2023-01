Elezione del segretario del Pd, al via i congressi dei 71 circoli

Stanno per iniziare i congressi nei circoli del Pd ravennate. Per questa prima tornata il voto è riservato agli iscritti e la scadenza per l’adesione al partito è quella del 31 gennaio, data entro la quale si potrà fare la tessera per partecipare al voto nei circoli.

Gli iscritti al Partito Democratico sceglieranno tra tutti i candidati alla segreteria. Delineati i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il 26 febbraio si svolgeranno le primarie aperte agli elettori. Verrà poi proclamato il nuovo segretario o la nuova segretaria del Partito Democratico durante il congresso nazionale conclusivo.

Sono 71 i circoli della provincia di Ravenna in cui i 3.600 iscritti parteciperanno alla prima fase del voto nelle assemblee che si terranno dal 3 al 12 febbraio.

"Con questo congresso – ha detto il segretario Alessandro Barattoni - vogliamo rilanciare il Pd. La partecipazione al percorso costituente di queste settimane, l’interesse per gli eventi dei candidati e la spinta che essi hanno dato a molte nuove persone ad avvicinarsi al partito ci stanno dimostrando che c’è ancora tanta attenzione verso di noi. La voglia di contribuire alla rigenerazione del Pd è forte.

Chiunque vinca dovrà unire tutti per ripartire, ricostruire un centrosinistra troppo diviso finora e fare opposizione al governo di centrodestra, immaginare e costruire una società più giusta, portare avanti le nostre idee e le nostre proposte, per ritrovare identitaÌ e rappresentanza".