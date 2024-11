Elezioni del 1973, il presidio degli attivisti del Pci

Fino a quando la collocazione nella scheda elettorale dei simboli dei partiti era collegata all’ordine di presentazione in Comune e in Tribunale, il Pci, che per tradizione ambiva la posizione in alto a sinistra, organizzava con congruo anticipo i turni diurni e notturni degli attivisti agli ingressi dei due palazzi. Nella foto due attivisti del Pci, con seggiolini, panini e vino, presidiano, di notte, il portone del tribunale in via D’Azeglio: è il settembre del 1973 e la presentazione delle liste è fissata per i primi di ottobre in vista delle elezioni amministrative del 18 e 19 novembre.

A cura di Carlo Raggi