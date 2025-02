Elezioni, è ancora stallo. Centrodestra in tilt. A vuoto l’incontro interno a Fratelli d’Italia

Una riunione notturna, a tu per tu, convocata nelle scorse ore, potrebbe avere consentito al centrodestra di compiere un passo in avanti nell’individuazione di un candidato sindaco. Il condizionale è d’obbligo: da ieri Fratelli d’Italia si è chiusa a riccio, le bocche sono rigorosamente cucite all’interno del partito di Giorgia Meloni.

Il segretario ravennate Alberto Ferrero avrebbe avuto ieri in mattinata un incontro con la direzione del partito, conciliabolo che però non sarebbe stato risolutivo, complice lo stallo che avvolge i nomi dei potenziali candidati. L’incontro si sarebbe chiuso con la promessa di Ferrero di un incontro vis a vis con il potenziale candidato, convocato per la serata di ieri.

Sul suo nome la nebbia è fitta: l’unica certezza è che non sarà quello di Veronica Verlicchi – l’uscita scomposta di alcuni giorni fa, quando la consigliera è stata avventurosamente candidata a sindaca dal leghista Gianfilippo Nicola Rolando, ha irritato non poco Fratelli d’Italia – mentre nelle ultime ore sembra avere ripreso quota il nome di Nicola Grandi, oggi consigliere per Viva Ravenna. Un nome che non entusiasma Forza Italia, la quale, sfumata l’ipotesi di un centrodestra unito, non esclude di poter dare il proprio sostegno ad Alvaro Ancisi, già sostenuto dalla Lega. Sul quale non è escluso conferga pure Fdi.

Sulla candidatura dello storico esponente di Lista per Ravenna gli azzurri sono ancora tiepidi: la modalità di investitura – il nome è stato svelato in conferenza stampa – ha lasciato qualche lacerazione, considerando che Forza Italia si reputa incolpevole nello stallo venutosi a creare, che imputa in toto a Fratelli d’Italia, partito più forte della coalizione ma fino a oggi non riuscito a proporre un nome.

La nuda verità di una campagna elettorale forse ancora più a senso unico che in passato è che arrivati a questa fase ogni ragionamento viene fatto col pallottoliere alla mano. La Lega, che rischiava di rimanere fuori dal consiglio, candidando Ancisi si è aperta uno spiraglio: nel caso l’alleanza eleggesse tre consiglieri, il primo sarebbe Ancisi, il secondo molto probabilmente Gianfranco Spadoni, con la Lega che può ambire a piazzare un proprio nome d’area (Mirko De Carli, già in lizza alle regionali, ci proverà senz’altro).

Dentro Fratelli d’Italia molti speravano che si presentasse lo stesso Ferrero, il quale avrebbe rifiutato l’idea: un candidato sindaco civico sottrarrebbe infatti al gruppo consiliare un posto a Palazzo Merlato, ipotesi per nulla gradita a quelli che saranno i futuri candidati di lista. Perplessità che sono un macigno sulla strada di un eventuale candidatura di Grandi. Forza Italia, ringalluzzita da percentuali più incoraggianti del 2021, si presenta ai nastri di partenza con la certezza di avere almeno un eletto: potrebbe essere il suo consigliere più votato, ma anche un eventuale candidato sindaco – in entrambi i casi il più quotato rimane Alberto Ancarani: appare improbabile che Fratelli d’Italia accetti una candidatura proveniente da un altro partito, ma a quel punto Forza Italia potrebbe correre da sola, come già accaduto nel 2021.

Filippo Donati