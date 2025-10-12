Elezioni, FdI vuole unità: "Una coalizione ampia"

Indicazioni concrete, almeno sui nomi, ufficialmente non ce ne sono. Ma dopo l’annuncio della candidatura di Gabriele Padovani, ex leghista e fondatore di Area Liberale, a cui sono seguite le recenti dimissioni da capogruppo della Lega di Andrea Liverani che ha annunciato il suo appoggio ad Area Liberale in vista delle amministrative del 2026, altre forze politiche di centrodestra stanno iniziando a guardare alle elezioni in arrivo, anche cercando di anticipare lo scioglimento della riserva, circa la propria ricandidatura, da parte del sindaco uscente di centrosinistra Massimo Isola.

A entrare nel merito della situazione attuale in casa Fratelli d’Italia è il segretario provinciale e consigliere regionale Alberto Ferrero: "A Faenza si voterà tra aprile, maggio e giugno – evidenzia l’esponente di FdI – e credo sia importante iniziare a parlare con un certo anticipo delle nostre proposte. I tempi mi sembrano maturi, anche perché in passato sono stati commessi degli errori e ridursi all’ultimo è uno di quelli da non ripetere".

Per questo motivo Ferrero ha annunciato di voler "incontrare gli alleati, la prossima settimana". Con l’obiettivo di definire la cornice in cui muoversi: "Un programma unitario innanzitutto. Parlare di contenuti e non di nomi. Faenza è la seconda città più importante della Provincia e non è ben governata" dichiara. "Serve una visione su dove si vuole portare la città, non solo nei prossimi cinque anni ma anche oltre. È l’unico modo, questo, per dare un respiro più ampio e una nuova esperienza amministrativa. I nomi in questa fase sono meno importanti".

Per questo il segretario provinciale del partito meloniano predica unione: "L’elettorato percepisce la volontà di non vincere quando c’è frammentazione, lo abbiamo visto a Ravenna. Bisognerebbe evitarlo a Faenza. Come partito noi vogliamo ottenere il miglior risultato possibile, ci dovrà essere meno astensionismo e più responsabilità da parte di tutti". In altre parole, l’intenzione è quella di muoversi insieme: "Serve una coalizione più ampia possibile – specifica –. Facciamo un ragionamento sul programma e poi una volta definito quello individueremo il nostro candidato".

Quanto a Gabriele Padovani, Ferrero non si sbilancia, ma non parte nemmeno prevenuto: "C’è una persona del territorio che, leggo dai giornali, si è messa a disposizione. Vale la pena valutarlo come qualunque altra proposta. Prima però – ribadisce –, è necessario un ragionamento sul programma. È innegabile che a Faenza ci siano problemi legati alla sicurezza, ai rifiuti, all’alluvione e alla fase di ricostruzione. Bisogna ascoltare le persone e non calare decisioni dall’alto. Per una volta siamo noi che iniziamo a parlare con un margine di nove mesi rispetto alle elezioni. Questa è una novità, e credo sia l’unica strada da percorrere".

Sembra inteso quindi l’obiettivo di arrivare ad una sintesi entro il periodo natalizio.

