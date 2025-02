Elezioni, la sinistra alza la posta: "Il vicesindaco o deleghe chiave. Subito stop all’Angela Angelina"

Dimenticate le elezioni del prossimo sindaco: a Ravenna la vera contesa sembra essere quella per il ruolo di vicesindaco. O per quello, altrettanto ambito, di ‘uomo forte’ di un’eventuale prossima giunta Barattoni sui temi industriali.

Tutto è appeso a un ramo, o meglio a una foglia, d’edera: l’incarico di vicesindaco è da tempo appannaggio del Partito repubblicano italiano, da quando cioè le due maggiori anime politiche della città – il Pri e il Pd erede della tradizione del Pci – convolarono al matrimonio che li portò a governare insieme Ravenna. Unione che non è tuttavia sempre stata rose e fiori.

"Il modo ancor m’offende", direbbe Dante: la ripartizione delle deleghe che è stata l’ultimo atto di Michele de Pascale quale sindaco di Ravenna è una ferita aperta per il Pri, spogliato del sogno di rivedere un repubblicano alla guida della città: un’umiliazione tale da fare sì che all’interno del centrosinistra pochi mettano in dubbio l’imminente ritorno di un repubblicano nel ruolo di vicesindaco. Non tutti la pensano così: chi scalpita per avere un maggior riconoscimento quale seconda forza politica della città è Alleanza Verdi e Sinistra: "davanti a un nostro risultato analogo a quello di novembre – suona la carica l’assessore regionale Giovanni Paglia – nessuno potrebbe ignorare la richiesta di discontinuità che giunge da parte dei ravennati". Parole che non sono che un prologo a quanto Alleanza Verdi e Sinistra pretende di vedere messo nero su bianco: "Non siamo qui per appuntarci medaglie sul petto – prosegue Paglia –: in Regione non abbiamo mai chiesto per noi il ruolo di vicepresidente, ma solo deleghe per attuare i nostri progetti".

E qui si entra nel vero oggetto del contendere: archiviato il dibattito sul rigassificatore – "continuo ad avere perplessità su quanto sia utile per il futuro del Paese, ma ormai è una realtà", chiosa Paglia – sul tavolo delle trattative approderà presto il tema più scottante di tutti, e cioè la piattaforma Angela Angelina, vera e propria ‘Cariddi’ in quanto a effetti sulla subsidenza della costa. La piattaforma, che sorge a poco più di un miglio marino dalla spiaggia, anni fa sembrava condannata: perfino il Pd ravennate, notoriamente vicino al mondo dell’oil&gas, sembrava alla fine essersene convinto. La crisi energetica l’ha come resuscitata, ma i Verdi e la sinistra sono decisi a dire basta. Lo faranno con i numeri alla mano, quelli degli interventi contro la subsidenza che la Regione dovrà mettere in campo – un milione e mezzo di euro a Mandriole, otto milioni a Cervia: "Credo che la subsidenza ci sia già costata abbastanza – conclude Paglia –. E’ ora di voltare pagina".

Filippo Donati