Elezioni Rsu Terre Cevico: Flai Cgil fa il pieno di voti

La Flai Cgil di Ravenna vince le elezioni per il rinnovo degli Rsu nell’azienda Terre Cevico, colosso nella produzione e commercio del vino. Al termine delle operazioni di voto che ha coinvolto i 209 dipendenti, dislocati in 7 stabilimenti sparsi per tutta la provincia, la Flai Cgil si afferma con l’82% dei consensi eleggendo ben 8 delegati su 9.

"Un giudizio netto – scrivono dalla Flai Cgil –, che assume un

significato ancora maggiore considerato che l’affluenza alle urne è stata molto alta: ben il 75% del personale è andato a votare. A sottolineare l’importanza di questo risultato è la segretaria generale della Flai Cgil di Ravenna Laura Mazzesi e il funzionario Michelangelo Vignoli che evidenziano come ’in un momento in cui le persone disertano le urne alle elezioni, vedere un’affluenza così alta ci riempie di soddisfazione e ci consegna una grande responsabilità. L’82% dei consensi sono la conferma della bontà del lavoro fatto in questi anni".