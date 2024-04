Elezioni, Salomoni non si candida: "Correre per perdere? No, grazie"

Il consigliere comunale di Cervia Gianluca Salomoni, capogruppo del gruppo consiliare ’Indipendenza!’, ha reso noto che quest’anno in occasione delle amministrative non si ricandiderà dopo 20 anni. La sua prima corsa elettorale risale infatti al 2004. "Non mi ricandiderò alle prossime elezioni comunali, sebbene avessi avuto allettanti proposte da esponenti politici appartenenti alla coalizione di centrosinistra – si legge in una nota –, mondo che assolutamente non mi appartiene! In particolare, repetita juvant, ribadisco la mia più completa tristezza relativa alla mancata opportunità, non sfruttata dal centrodestra, circa la non volontà di cambiamento, considerando altresì che, l’attuale candidato sindaco imposto dal Pd cervese e supportato dai partiti orbitanti nel centrosinistra locale a mio parere risulterebbe essere il più debole che Cervia abbia mai avuto dal 1999 a oggi, ovvero negli ultimi 25 anni". Salomoni aggiunge che nella coalizione di centrosinistra sono però presenti due "pezzi da novanta", ovvero "l’attuale vicesindaco, che sicuramente ambirà a riconfermare il suo ruolo, nonché l’odierno presidente del Consiglio comunale, che ovviamente, si sta già preparando a rientrare in giunta (dopo una pausa di cinque anni) con almeno un paio di deleghe rilevanti (Lavori Pubblici? Urbanistica?)".

Il consigliere aggiunge che "se si vuole essere concorrenziali con chi ha governato la città dal secondo dopoguerra a oggi bisogna per forza essere certosini" altrimenti "si è destinati a essere sconfitti, magari facendo anche un buon risultato, ma perdere col 48% oppure col 35% alla fine non cambia per la nostra amata città".