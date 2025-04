Elezioni sindacali nell’Ausl Uil Fpl la più votata

Con 13.465 dipendenti aventi diritto al voto l’Ausl della Romagna è il collegio elettorale più grande in assoluto in tutta la Regione dove si sono svolte, il 14-15 e 16 aprile, le elezioni sindacali del pubblico impiego. "Si tratta – si legge in una nota della Uil Fpl – di un grande momento di democrazia, libertà e partecipazione dove i dipendenti scelgono chi li dovrà rappresentare nell’ambito della contrattazione, della tutela e della valorizzazione del lavoro, elemento essenziale nella sanità pubblica per frenare le tante dimissioni che si stanno osservando e per rilanciare il valore delle professioni sanitarie nelle scelte future dei nostri giovani rispetto ai percorsi formativi e di studio". La partecipazione è stata altissima, hanno infatti votato 8.357 dipendenti e con 2.132 voti la Uil Fpl si è confermato il sindacato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

"Un risultato straordinario della Uil Fpl di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini che ottiene ampi consensi in tutti gli ambiti territoriali e vince le elezioni sindacali in una delle aziende sanitarie più grandi del Paese. Il risultato – conclude la nota della Uil Fpl– che è scaturito dalle urne è quindi per noi motivo di grande soddisfazione e di straordinario impegno nel corrispondere alla fiducia concessa alla nostra lista ma soprattutto ai nostri candidati, vero motore di uno straordinario risultato che investiremo per la tutela dei diritti e la valorizzazione di tutti i dipendenti dell’Ausl della Romagna".