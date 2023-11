Elicottero caduto in mare. Il ricordo per le 13 vittime

Sabato, nella ricorrenza del 23esimo anniversario dell’incidente dell’elicottero a Marina di Ravenna, l’Eni e i suoi lavoratori commemoreranno tutti i caduti sul lavoro. La cerimonia avrà inizio alle 11 con la deposizione delle corone sul Monumento eretto in memoria dei caduti, e prospiciente la scuola materna ’Ottolenghi’ di via Trieste, angolo via IV Novembre, a Marina di Ravenna. Quindi alle 11.30 sarà celebrata una messa di suffragio nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Marina di Ravenna. In quel tragico incidente accaduto davanti a Marina di Ravenna il 25 Novembre 1990, persero la vita tredici persone: Beltrami Claudio, Melfi Giovanni, Ratti Simone, Semenzato Giancarlo, Aprea Angelo, Baroncelli Giancarlo, Graziani Antonio ,Montingelli Domenico, Nonnato Idilio, Serpe Stanislao, Pelusio Nicola, Paolillo Giuseppe, Belinelli Alberto. L’elicottero sul quale viaggiavano, cadde poco dopo il decollo mentre volava verso la piattaforma Porto Corsini Est. Otto delle vittime lavoravano per Agip, due per una ditta di catering e tre erano membri dell’equipaggio.