Elicottero caduto oggi tra Liguria e Toscana: morta la pilota faentina Naomi Maiolani

Ravenna, 27 ottobre 2023 – È originaria di Faenza la ventottenne alla guida dell’elicottero precipitato in una zona al confine tra la Toscana e la Liguria alle 13 circa di oggi. La vittima si chiama Naomi Maiolani. Il cadavere della giovane è stato rinvenuto a Carrara dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l'incendio.

La donna era una pilota dipendente di una società di noleggio e trasporto con elicotteri. Il velivolo era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio, dopo aver fato uno scalo tecnico all'isola d'Elba: era atterrato a metà mattina per fare rifornimento per poi ripartite intorno alle 12.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un'inchiesta sull'incidente e ha disposto l'invio nella zona dell'incidente di un ispettore per un sopralluogo operativo, in coordinamento con l'autorità giudiziaria competente e le forze dell'ordine.

I resti dell'elicottero. Nel riquadro la pilota Naomi Maiolani sulla Vena del Gesso (Faenza)

Cosa è successo

Il velivolo era un elicottero commerciale privato, con a bordo un solo pilota. È caduto, prendendo fuoco, nella zona collinare e impervia nel territorio di Carrara, a Fontia, al confine con quello di Luni (La Spezia). Pare che il velivolo abbia iniziato a perdere quota precipitando poi a terra: si dovrà chiarire se tra le cause possa esserci stato il vento fortissimo presente a quell’ora.

Il primo ad accorgersi dell’incidente è stato il titolare di un ristorante di Ortonovo: “Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo", ha detto Mauro che ha subito avvisato i carabinieri della stazione di Luni comandati dal maresciallo Pietra che si è recato sul posto con il maresciallo Castorio. Subito si è mossa anche la squadra di Protezione Civile del Comune di Luni e l'elisoccorso.

8 foto Alla guida del velivolo c'era Naomi Maiolani, 28enne originaria di Faenza

Sindaco di Faenza: “Siamo sgomenti”

"Un pensiero e un abbraccio ai familiari di Naomi Maiolani, pilota faentina di 28 anni vittima del tragico incidente in elicottero al confine tra Liguria e Toscana. Un lutto che ci colpisce profondamente e lascia sgomenti. Le mie più sentite condoglianze”, ha scritto sui social il sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola.