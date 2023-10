Elicottero caduto a Ravenna: evitata di un soffio la strada E45

Ravenna, 24 ottobre 2023 – Un colpo di fortuna nella sfortuna. Si potrebbe riassumere così quanto accaduto ieri nel primo pomeriggio, accanto all’aeroporto la Spreta di Ravenna: un atterraggio di emergenza per un elicottero biposto dell’esercito senza gravi conseguenze per gli occupanti e senza causare danni ad altri, finendo in un terreno agricolo e mancando di qualche centinaio di metri sia l’E45 che la trafficata provinciale che passa poco lontano.

Una circostanza che ha riportato alla mente il tragico incidente di un mese fa nel Torinese, quando un aereo delle Frecce tricolori travolse un’auto di passaggio uccidendo una bambina. Ieri, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. I due militari a bordo se la sono cavata con qualche inevitabile ferita, diverse ossa rotte, ma niente di serio: sono usciti dal mezzo autonomamente e stati trasportati all’ospedale di Cesena. Le loro prognosi non destano preoccupazioni.

L’incidente è avvenuto verso le 15. L’elicottero Aw129 ‘Mangusta’ era partito da Rimini, dalla base del 7° Reggimento aviazione dell’esercito Aves ‘Vega’, per un volo di addestramento. A bordo c’erano un maggiore di 51 anni e un tenente di 36.

È plausibile che il velivolo abbia avuto un problema: saranno le indagini a dover chiarire con esattezza l’accaduto. È stato infatti aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose. È probabile anche che per il violento atterraggio di emergenza che è seguito, con l’elicottero finito pancia all’aria, il pilota avesse puntato l’aeroporto, finendo poi nel campo dall’altra parte della strada.

"I due piloti, usciti autonomamente dal velivolo, sono stati trasportati in strutture sanitarie per i controlli di rito – si legge in una nota dell’Esercito –. Al vaglio la dinamica e le cause che hanno costretto all’atterraggio forzato, avvenuto nel rispetto delle procedure di volo, senza causare effetti collaterali".