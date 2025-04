"Eliminare le disco in spiaggia? Obiettivo fallito"

Si torna a parlare di feste in spiaggia, decoro, sicurezza e ordine pubblico. Questa volta, a chiedere attenzione e regole più stringenti, sono Confcommercio e Confesercenti. Associazioni che "hanno assunto una posizione attendista al fine di valutare ‘sul campo’ gli impatti della nuova ordinanza sullo svolgimento delle feste in spiaggia e gli intrattenimenti del centro". Ordinanza comunale che ha prolungato in questi giorni di festa la possibilità di suonare musica in spiaggia dalle 20.30 alle 21.30 (così sarà per esempio domani e il 2 giugno). "Siamo in grado di affermare senza ombra di dubbio che se l’intento dell’Amministrazione era eliminare le discoteche in spiaggia purtroppo l’obiettivo è fallito. Questo tipo di attività, che vengono definite impropriamente ‘eventi’, hanno generato nuovamente situazioni che non sono compatibili con una località che si definisce a misura di famiglie e città dello sport e della salute. Non ci assumiamo alcuna responsabilità sull’evoluzione di questa che consideriamo una deriva del divertimento. Per questione di opportunità e senso di responsabilità preferiamo omettere i dettagli di ciò che è accaduto in centro e sul lungomare nei giorni passati".

Le associazioni, poi, rivendicano la difesa di un "modello turistico che si concili con la tranquillità della vacanza e un’offerta legata a sport, benessere, cultura e serenità – che come modello apprezziamo convintamente. Occorre un cambio totale delle norme rivelatesi inefficaci e che deviano su un modello che non accettiamo e che non vogliamo perché allontana le famiglie. Deve ancora iniziare la stagione turistica balneare estiva e per questo siamo molto preoccupati. Restiamo a disposizione per un incontro con i soggetti istituzionali preposti teso a porre eventuali correttivi a queste situazioni deprecabili". Ascom e Confesercenti ribadiscono il loro "no alle discoteche in spiaggia". Nel frattempo, sono stati resi noti i numeri dei controlli e delle sanzioni elevate dalla polizia locale da venerdì 18 a domenica 27 aprile: 481 segnalazioni, relative a richieste di informazionio interventi, 70 veicoli in transito controllati.

Sono stati rilevati 9 incidenti stradali (4 con feriti); ritirate due patenti ad altrettanti conducenti risultati in stato di ebbrezza. Effettuati controlli per verificare la regolarità dell’occupazione degli spazi pubblici, la gestione degli eventi negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, nonché la vendita e il consumo di alcolici. Complessivamente, sono state accertate dieci violazioni amministrative a carico di attività commerciali e stabilimenti balneari.