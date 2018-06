Solarolo, 6 giugno 2018 - Solarolo festeggia i 107 anni di Elio Mignani. È il tredicesimo uomo più longevo d'Italia. Compleanno record nel piccolo centro romagnolo dove ieri, 5 giugno, alla Casa Residenza Bennoli, nonno Elio Mignani ha spento 107 candeline, l'uomo più longevo che Solarolo abbia conosciuto avvicinandosi al record assoluto di longevità cittadina di Agnese Bassani, spentasi, due anni fa, a 107 anni e 8 mesi. Ma la famiglia Mignani non è nuova in fatto di longevità. Anche la sorella maggiore di Elio, Domenica, aveva raggiunto un'età del tutto ragguardevole: 106 anni, 4 mesi e 6 giorni.

Elio Mignani, nel giorno del suo compleanno ha ricevuto i saluti e gli auguri degli altri ospiti e degli operatori della struttura socio assistenziale nella quale vive da qualche anno e ovviamente la visita del sindaco Fabio Anconelli, presentatosi in fascia tricolore così come richiesto espressamente da nonno Elio che gode ancora di una splendida lucidità mentale e di una buona condizione di salute, anche se da qualche anno non riesce più a camminare in autonomia. Elio Mignani classe 191 è sempre vissuto a Solarolo. Da giovane ha svolto diversi lavori: dal contadino al muratore, fino al barista. Aprì un caffè in paese prima della Seconda Guerra Mondiale, gestendolo per oltre vent’anni.

Negli anni Cinquanta comprò una licenza per la compravendita di mangimi, che poi iniziò a produrre in proprio, acquistando cereali e lavorandoli con un mulinetto ed un miscelatore. Elio non ha fermato la sua voglia di fare e la sua creatività nemmeno quando è andato in pensione, realizzando fino ai cento anni, artistiche specchiere in legno, da regalare ad amici e parenti. Secondo i dati del sito supercentenariditalia.it, che monitora la situazione dei super-longevi nel mondo, Elio Mignani ad oggi risulta il tredicesimo uomo più anziano d'Italia, il secondo fra gli emiliano romagnoli. A Ravenna ad esempio la signora Maria Patuelli ha 109 anni (è nata il 10 gennaio del 1909). Invece l’attuale decana d’Italia è Giuseppina Projetto di 116 anni nata il 30 maggio 1902, residente a Montelupo Fiorentino in Toscana mentre il decano uomo è Lorenzo Berzero di 110 anni, nato il 2 marzo 1908 e risiede a Novara.