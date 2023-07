EliRavenna, Operativo il Verricello per Soccorso in Montagna

EliRavenna da ieri è operativa con il verricello, così da poter portare soccorso in tutti gli scenari, anche in ambiente montano o impervio, nel minor tempo possibile. Sono questi gli obiettivi del rinnovato servizio di elisoccorso nella base 118 di Ravenna, che può contare sull’impiego del verricello per sbarcare personale tecnico e sanitario e per recuperare i feriti, anche in territorio di montagna o di difficile raggiungimento con altri mezzi. Una novità che rappresenta un potenziamento del servizio di elisoccorso regionale, che ora può contare su due elicotteri dotati di verricello (EliRavenna ed Elipavullo), a cui si aggiungono i velivoli di Bologna e Parma. Grazie ad una convenzione con l’Assessorato alla sanità della Regione, anche sull’elicottero romagnolo saranno impiegati a bordo i tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: si tratta di operatori con altissima specializzazione tecnica, a cui sarà demandato il delicato compito di garantire la sicurezza nelle le fasi di imbarco e sbarco con il verricello del personale sanitario, oltre al recupero dei pazienti. Sarà presente a bordo uno specialista che affiancherà il pilota e gestirà direttamente le manovre al verricello.