Elisa e Dolcenera nelle zone allagate

Elisa e Dolcenera nelle zone alluvionate di Faenza. Sabato alle 18 il Mei ha organizzato una serie di concerti diffusi in sette luoghi colpiti a maggio dall’alluvione e scelti insieme alle realtà alluvionate della Bassitalia e del Borgo di Faenza: Merysse sarà in via Lapi all’incrocio con via Orzolari, Disagio di fronte alla pasticceria Pink Panther, Bubba’s Brigada in piazza Ferniani, Gloria Galassi con Dirlinger in via Calamelli, Tommaso Varisco e Simone Bonetti accanto all’edicola di via Lapi, Fabrizio Cimatti e Alvio Focaccia e gli Alluvionati del Liscio in via Cimatti e la band dei Whimistival Bees in via Pellico.

Saranno presenti a portare la loro solidarietà anche Elisa e Dolcenera .