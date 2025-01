Elisa Mazzoli legge la ‘sua’ Befana

Continuano gli eventi dedicati ai più piccoli in occasione delle festività. Domani alle 17 la scrittrice Elisa Mazzoli sarà protagonista della lettura del suo nuovo libro, ‘Bella, la vera storia della Befana’ alla libreria Bubusettete, in piazzetta Pisacane a Cervia. La libreria inaugurerà uno scaffale dedicato alle opere dell’autrice. Elisa Mazzoli è un’autrice pluripremiata, amatissima dai bambini. Dopo il taglio del nastro è prevista una merenda per tutti. In piazza si potrà ancora assaporare l’atmosfera di festa con il villaggio di Natale e la pista del ghiaccio con tante attività per grandi e piccini.