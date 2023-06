Elisa Rossi, oggi i funerali della maestra morta caduta in mare a Sant’Apollinare in Classe

Ravenna, 13 giugno 2023 – Verranno celebrati oggi alle 16 a Sant’Apollinare in Classe i funerali di Elisa Rossi, l’insegnante 51enne deceduta nella notte tra il 2 e il 3 giugno dopo essere caduta da un pontile del RYC di Marina di Ravenna a margine di una giornata trascorsa in barca con amici. Le offerte andranno al reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale cittadino.

Sul fronte delle verifiche della capitaneria di porto coordinate dal pm Silvia Ziniti, si è in attesa dei risultati dell’autopsia eseguita venerdì scorso dal medico legale Giovanna Del Balzo. All’esame autoptico erano presenti i consulenti tecnici di parte Giuseppe Venturini per i familiari della defunta, tutelati dagli avvocati Giovanna Gasdìa e Beatrice Maglioni, e Sara Benedetti per la responsabile del servizio di prevenzione e protezione del circolo rivierasco, difesa dall’avvocato Giovanni Scudellari. La donna, insieme al presidente del circolo difeso dall’avvocato Isotta Farina, è indagata come atto dovuto per omicidio colpo in cooperazione. Dalla relazione del medico legale si attende di capire se la morte della 51enne, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è avvenuta dopo una caduta in acqua da un pontile sul quale era uscita per andare alla toilette e per fumare dopo avere preparato la cena per gli amici, sia giunta per annegamento. E se, in questo caso, la caduta sia stata influenzata da un mancamento, o per altra causa. Tra le ipotesi a questo proposito c’è quella di un improvviso malore fulminante con conseguente ma ininfluente caduta in acqua. Come di prassi, verranno effettuati esami tossicologici. Contestualmente gli inquirenti dovranno accertare se la struttura in questione avesse l’obbligo o meno di contenere dotazioni in grado di prevenire situazioni di questo tipo: vedi camminamenti antiscivolo con certe caratteristiche o balaustre anticaduta con precise indicazioni su altezza e forma. L’improvvisa morte della 51enne, vicepreside dell’istituto comprensivo ’Guido Novello’, ha creato molto sgomento in città.