Elisabetta Valdifiori brilla ai mondiali junior

Ginnastica Cervia protagonista ai Mondiali di ritmica Juniores. Elisabetta Valdifiori ha contribuito alla storica doppietta che ha visto la nazionale italiana vincere la medaglia d’argento nelle 10 clavette e il bronzo nei cinque cerchi a Sofia, in Bulgaria, nella massima rassegna iridata giovanile. Insieme alla ginnasta 15enne hanno gareggiato anche Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo), Chiara Cortese (Eurogymnica), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) e tra le riserve c’era la compagnia di squadra Ludovica Ajello. Cervia è stata quindi l’unica società italiana ad avere due sue atlete convocate.

Le baby-azzurre hanno iniziato il Mondiale in sordina, arrivando quarte nella gara All Around di sabato, conquistando comunque il pass per le finali di specialità del giorno successivo dove invece hanno brillato. Le azzurrine si sono laureate vice campionesse iridate con le 10 clavette, al termine di una sfida di altissimo livello dove hanno incantato il pubblico interpretando ’Friend like me’ di Will Smith, brano tratto dal film ’Aladdin’. Il punteggio di 24.200 ha permesso loro di classificarsi alle spalle dell’Ucraina, prima con 24.900 e davanti alle padrone di casa della Bulgaria, terze con 24.150 punti. Per l’Italbaby si è trattato del terzo argento d’insieme mondiale nell’albo d’oro federale, dopo le due piazze d’onore di Mosca 2019 nell’All Around e con i nastri. Nella prova con i 5 cerchi hanno invece interpretato ’My nocturnal serenad’ di Yohio, ottenendo il punteggio di 25.100, arrivando terze insieme all’Estonia. Il titolo è andato alla Bulgaria con 26.600 punti mentre sul secondo gradino del podio è salito il Brasile con 25.350.

"Le ragazze sono state bravissime – spiega Simona Ravaioli, una delle allenatrici della Ginnastica Cervia – e non hanno risentito dell’ansia che avrebbero potuto avere dopo l’oro vinto poche settimana prima agli Europei. Elisabetta ha gareggiato davvero bene nonostante avesse un problema al dito di una mano e a supportarla è stata la compagnia di squadra Ajello. Entrambe hanno chiuso un percorso molto importante e formativo e dalla prossima stagione ritorneranno nella nostra società dopo essere state a Settimo Torinese con la nazionale".

La Ginnastica Cervia ha già nel mirino la prossima stagione sportiva, ancora ricca di impegni. "Abbiamo chiuso un’annata davvero positiva, nella quale ci siamo fatte valere nelle gare individuali in Italia e all’estero e alla prima esperienza nel campionato italiano a squadre. Dalla prossima settimana inizieremo gli allenamenti e inaugureremo la stagione 2025/26. Ad ottobre ci saranno gli italiani individuali e vogliamo arrivarci nelle migliori condizioni".

l.d.f.