Elizabeth Strout a Ravenna per la Lectio Magistralis

La scrittrice americana Premio Pulitzer Elizabeth Strout sarà a Ravenna per un appuntamento speciale per il Settembre Dantesco che aprirà l’anno della scuola di narrazioni Invèl, ideata da Matteo Cavezzali. Elizabeth Strout l’11 settembre alle 21 al Teatro Alighieri terrà una Lectio Magistralis dal titolo “L’inizio molto lento della mia carriera molto veloce”. "Non credo ci sia stato un libro in particolare che mi abbia spinto a scrivere. Tutti i libri hanno contribuito e scrivere è ciò che ho sempre desiderato". Nata a Portland, nel Maine, Elizabeth Strout vive a New York. Il suo ultimo romanzo è “Raccontami tutto” (Einaudi).

Prima della lectio, alle 18, Stout sarà alla Tomba di Dante per leggere un canto della Divina Commedia per la lettura perpetua. Al termine della Lectio Magistralis l’autrice si tratterrà con il pubblico per un firmacopie. La Lectio Magistralis è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è realizzata grazie all’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna e ScrittuRa Festival/Scuola Invèl, partener del progetto “In cerca di guai” curato dalla Biblioteca Classense e classificatosi primo nella graduatoria del bando Citta che Legge 2024 promosso dal centro per il libro e la lettura. Sono inoltre aperte le iscrizioni ai corso di scrittura della scuola Invèl che inizieranno a settembre. Per info e iscrizioni www.scritturafestival.com