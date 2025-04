Elle Emme esce da appalto Marcegaglia: "Cento addetti a rischio"

Il cambio, "l’ennesimo", dell’azienda in appalto che si occupa di logistica in Marcegaglia a Ravenna mette in allarme i sindacati, che ora temono per i circa 100 lavoratori della Elle Emme. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti fanno sapere infatti che oggi, durante una riunione convocata da Elle Emme la notizia è giunta "come un fulmine a ciel sereno, anche perché l’ordine del giorno" dell’incontro "era discutere delle richieste economiche e normative presentate dai lavoratori". E "proprio a fronte di queste richieste, la decisione finale dell’azienda è stata quella di abbandonare l’appalto perché non più considerato conveniente", riferiscono le sigle. Elle Emme è presente nel territorio "da più di tre anni", ricordano poi "e in buona parte si è insediata sostituendo, negli appalti delle varie aziende, la Cofari (entrata in crisi) poi espandendosi anche in altri appalti". Proprio in Marcegaglia Elle Emme ha l’appalto "che coinvolge il maggior numero di lavoratori ed è entrata nel settore della logistica interna che le organizzazioni sindacali da tempo segnalano come problematico anche per le altre aziende presenti". Senza contare che quello della logistica "è un settore molto complicato e generalmente povero soggetto a concorrenza con ribasso dei costi e mancata applicazione delle normative contrattuali". Da qui il "rammarico" e lo "stupore" per una decisione "che mette in discussione il futuro lavorativo di quasi 100 lavoratori". I sindacati chiedono risposte certe e immediate da Marcegaglia e istituzioni.