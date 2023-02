Elli racconta sedici storie di donne sole

La solitudine femminile vista attraverso la lente di ingrandimento. E’ questo il tema su cui ruota ‘Filo d’erba’, l’ultimo libro di Elli Signani, che sarà presentato alla Biblioteca Trisi di Lugo giovedì 16 febbraio alle 17.30, con intermezzi musicali del maestro Federico Baldassarri. Nata a Filo di Alfonsine, laureata in filosofia e diplomata alla Scuola Superiore di Giornalismo di Urbino, Elli Signani ha lavorato alla Biblioteca Classense a al MAR di Ravenna, poi come docente nelle Scuole superiori dell’Appennino bolognese. Ha pubblicato raccolte poetiche in lingua, in romagnolo, testi di narrativa, tra cui il romanzo ‘Nuclei. Un amore ai confini di Chernobyl’ (2020). ‘Filo d’erba’ (2022) è il suo ultimo lavoro: 16 racconti su tante storie di solitudini femminili. Elli, lei è autrice di numerosi testi, sia in lingua italiana che in ‘lingua madre’, il dialetto. Come e quando le è nata la passione per la scrittura? "Nel 1983 un romanzo che ancora tengo nel cassetto fu terzo al Premio Nazionale di ’Noi Donne’. Da allora ho sempre dedicato impegno, studio e fatica di passione alla scrittura, dedicandomi anche alla lingua romagnola. I dialetti hanno un ruolo importantissimo, sono lingue vive che nutrono in profondità le lingue ufficiali. Un vero...