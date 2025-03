Eloisa Atti, una voce nata per emozionare

Alle 21 di stasera, all’Auditorium Corelli di Fusignano, per il festival ’Crossroads’ andrà in scena il concerto ’Lost Mona Lisa’ della cantante e chitarrista Eloisa Atti (inizialmente previsto per il 7 marzo e rimandato per cause di forza maggiore). Con lei saranno sul palco Marco Bovi (chitarre), Emiliano Pintori (pianoforte e organo), Stefano Senni (contrabbasso) e Luca Mengozzi (batteria). Voce tra le più rappresentative del jazz di stanza in Emilia, Eloisa Atti, cantautrice eclettica, proviene da una formazione contemporaneamente classica e jazz che le ha dato la flessibilità anche per affrontare altri generi (in particolare la musica brasiliana).

Il più recente album, ’Lost Mona Lisa’ (2023), prosegue su questa strada di massima raffinatezza, di accurata valorizzazione degli elementi emozionali delle canzoni, flirtando anche col genere americana. Biglietti: prezzo intero a 15 euro, ridotto 13. Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338-2273423.